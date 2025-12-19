Saša Obradović pobijedio, pa pričao o problemima Zvezde: "Morali smo ovo da dobijemo, makar s pola koša"

Saša Obradović je istakao da je njegova ekipa pokazala karakter i da je bilo ključno da pobijedi u ovom meču.

Crvena zvezda je uspjela da pobijedi Virtus na svom terenu 90:89, a nakon ovog nevjerovatno neizvjesnog meča Saša Obradović izašao je pred kamere i istakao da je ovo jako bitna pobjeda.

Njegova ekipa je zaređala tri poraza i bilo je jako bitno da nađe načina da stigne do pobjede koja bi prekinula jako loš niz koji su crveno-bijeli imali. U posljednjoj utakmici na domaćem terenu ove sezone uspjeli su da poenima Batlera pobijede. Ipak, ključna je naravno bila sjajna odbrana.

"Opet smo pokazali karakter u teškoj situaciji. Problemi sa hemijom to smo uspjeli da riješimo na kraju. Svi znamo koliko je Virtus čvrsta ekipa, a da za nas nije dobar momenat. Morali smo da prekinemo seriju poraza i da dignemo raspoloženje. Pokazali smo mnogo puta i u porazima karakter. Kada igramo dobru odbranu na visokom smo nivou. Sada ću malo da uživam", rekao je Saša Obradović.

Nakon toga pričao je ponovo za "Arenu sport" i istakao je da je drugo poluvrijeme bilo mnogo bolje nego drugo.

"Možda prvo poluvrijeme mislim da smo imali malo problema. Nismo igrali kako smo htjeli u odbrani. Drugo poluvrijeme mnogo bolje. Ono na šta mogu da budem ponosan je karakter kada nije baš sve sjajno. Mislim da je esencijalno važno bilo da pobijedimo. Sa pola koša, sa pola koša. Samo da vratimo samopouzdanje", naglasio je on i istakao da još ovo nije ekipa kakvu želi da vidi.

"Više još ne liči. Mislim da treba vremena još. S obzirom da se stalno mijenja hemija, da su to osnovni problemi to je najvažnije. Da se ovih nekoliko dana odmorimo. Čestitam svima slavu i ja je slavim danas".

