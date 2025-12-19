logo
"Znam da je danas slava": Moneke čestitao Nikoljdan, pa poželio F4 Evrolige!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke prvo je svima čestitao slavu Sveti Nikola, pa je onda rekao da je njegova najveća želja da Zvezda igra na F4 Evrolige.

Čima Moneke čestitao Nikoljdan želi sa Zvezdom na F4 Evrolige Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je poslije neverovatne drame uspjela da savlada Virtus u Areni (90:89). Triler završnica i trijumf, a važan faktor u svemu bio je Čima Moneke koji se vratio poslije povrede (13, 7sk). Poslije meča je razgovarao sa Kristinom Tomić i nije odmah odgovorio na pitanje o meču. Čestitao je svima slavu Sveti Nikola.

"Pre nego što odgovorim znam da je danas slava i želim da čestitam svima koji slave. Srećan sam što smo pobijedili, ali nismo igrali kao što znamo i umemo. Mnogo promašenih bacanja, izgubljenih lopti, to je neprihvatljivo. Srećan sam zbog pobjede, ali moramo bolje", počeo je Moneke.

Otkrio je i da će slavlje da se nastavi kod njega kući sa prijateljima.

"I ja imam slavlje kod kuće. Slavim i pobjedu."

"Moja želja je F4 Evrolige"

Prokomentarisao je i to što je Karsen Edvards u posljednjim sekundama imao šut za pobjedu koji je promašio.

"Karsen je poseban igrač, pogodio je neke teške šuteve, to je ono što radi. Igrali smo odličnu odbranu, htjeli smo da 'umremo' na terenu i da sačuvamo koš. Uspjeli smo."

Na kraju ga je Kristina upitala i da li ima neku novogodišnju želju.

"Prije Nove godine je moj rođendan, moja želja je da idemo na Fajnal-for. Moramo da ispravimo neke greške da bismo otišli tamo", zaključio je Moneke koji će 24. decembra da napuni 30 godina.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga Čima Moneke

