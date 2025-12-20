logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ma daj, molim te": Duško Ivanović nije htio da pogleda u papir koji su mu donijeli

"Ma daj, molim te": Duško Ivanović nije htio da pogleda u papir koji su mu donijeli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Duško Ivanović nije htio da gleda statistiku poslije poraza Virtusa od Crvene zvezde.

Duško Ivanović nezadovoljan nakon poraza od Crvene zvezde Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je u dramatičnoj utakmici savladala Virtus (90:89) i tako je došla do desete pobjede u 17 kola Evrolige, tako da je nastavila da se penje na tabeli i nalazi se trenutno u plej-in zoni. Za pobjedu su najzaslužniji Džared Batler, koji je na dvadeset sekundi do kraja dao važan koš za vođstvo, a zatim je Kodi Miler-Mekintajer odbranom sačuvao Karsena Edvardsa.

Zbog toga nije bio srećan Duško Ivanović koji je rekao da je "trenutno nezadovoljan duplim kolom u Beogradu" (1-1), tako da je odmah sklonio papir sa statistikom koji mu je donijet pred početak konferencije za medije.

"Ma daj, molim te", samo je rekao Ivanović i sklonio ga, koji je dodao da možda za dva-tri dana neće biti nezadovoljan.

"Čestitam Crvenoj zvezdi, igrala je bolje u završnici, a mi nismo bili dovoljno strpljivi. To je košarka, jednom dobiješ, jednom izgubiš, ima dosta utakmica i moramo da budemo pozitivni", rekao je Ivanović koji se potom osvrnuo i na posljednji napad u kome je Karsen Edvards preuzeo odgovornost i promašio.

"To je njegov posao, da uzima teške šuteve, da uzme posljednji šut, možda je mogao da podijeli loptu kad su ga udvojili, ali nekad će da dobije, nekad neće. To sve treba da bude kao škola jer nama ostaje još mnogo mečeva u ovom ludom ritmu. Sve neke detalje treba da ispravimo i budemo bolji", rekao je Crnogorac na klupi Virtusa koji se posebno obradovao kada je čuo da su ga navijači Zvezde dočekali aplauzima u "Beogradskoj areni".

Pogledajte

00:15
Delije ovacijama pozdravile Duška Ivanovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

"Jednom Zvezda, uvijek Zvezda", nasmijao se Ivanović.

Šta je pisalo u statistici?

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 21 (10 as, 4as), Miljenović 2, Grejem 3, Batler 9, Davidovac 2, Kalinić 5 (4sk, 4as), Izundu 4, Motiejunas, Nvora 20 (3sk), Odželej 11 (5sk), Moneke 13, Jago

VIRTUS: Vildoza 16 (9as, 4sk), Edvards 29 (3sk), Pajola 1, Nijang 4, Smailagić 3, Olston 13, Heket, Morgan 3, Dijara, Jalou 11 (4sk, 3as), Diuf 4 (3sk), Akele 5 (4sk)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Virtus Evroliga Duško Ivanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC