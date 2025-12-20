Duško Ivanović nije htio da gleda statistiku poslije poraza Virtusa od Crvene zvezde.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je u dramatičnoj utakmici savladala Virtus (90:89) i tako je došla do desete pobjede u 17 kola Evrolige, tako da je nastavila da se penje na tabeli i nalazi se trenutno u plej-in zoni. Za pobjedu su najzaslužniji Džared Batler, koji je na dvadeset sekundi do kraja dao važan koš za vođstvo, a zatim je Kodi Miler-Mekintajer odbranom sačuvao Karsena Edvardsa.

Zbog toga nije bio srećan Duško Ivanović koji je rekao da je "trenutno nezadovoljan duplim kolom u Beogradu" (1-1), tako da je odmah sklonio papir sa statistikom koji mu je donijet pred početak konferencije za medije.

"Ma daj, molim te", samo je rekao Ivanović i sklonio ga, koji je dodao da možda za dva-tri dana neće biti nezadovoljan.

"Čestitam Crvenoj zvezdi, igrala je bolje u završnici, a mi nismo bili dovoljno strpljivi. To je košarka, jednom dobiješ, jednom izgubiš, ima dosta utakmica i moramo da budemo pozitivni", rekao je Ivanović koji se potom osvrnuo i na posljednji napad u kome je Karsen Edvards preuzeo odgovornost i promašio.

Vidi opis "Ma daj, molim te": Duško Ivanović nije htio da pogleda u papir koji su mu donijeli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"To je njegov posao, da uzima teške šuteve, da uzme posljednji šut, možda je mogao da podijeli loptu kad su ga udvojili, ali nekad će da dobije, nekad neće. To sve treba da bude kao škola jer nama ostaje još mnogo mečeva u ovom ludom ritmu. Sve neke detalje treba da ispravimo i budemo bolji", rekao je Crnogorac na klupi Virtusa koji se posebno obradovao kada je čuo da su ga navijači Zvezde dočekali aplauzima u "Beogradskoj areni".

Pogledajte 00:15 Delije ovacijama pozdravile Duška Ivanovića Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

"Jednom Zvezda, uvijek Zvezda", nasmijao se Ivanović.

Šta je pisalo u statistici?

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 21 (10 as, 4as), Miljenović 2, Grejem 3, Batler 9, Davidovac 2, Kalinić 5 (4sk, 4as), Izundu 4, Motiejunas, Nvora 20 (3sk), Odželej 11 (5sk), Moneke 13, Jago

VIRTUS: Vildoza 16 (9as, 4sk), Edvards 29 (3sk), Pajola 1, Nijang 4, Smailagić 3, Olston 13, Heket, Morgan 3, Dijara, Jalou 11 (4sk, 3as), Diuf 4 (3sk), Akele 5 (4sk)