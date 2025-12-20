logo
Ovako je Džared Batler za 10 sekundi riješio meč: Ušao sa kraja klupe, pa hladan zapalio Arenu

Ovako je Džared Batler za 10 sekundi riješio meč: Ušao sa kraja klupe, pa hladan zapalio Arenu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Američki bek Džared Batler je za deset sekundi koliko je proveo na terenu u četvrtoj četvrtini donio Zvezdi pobjedu nad Virtusom u Evroligi.

Džared Batler donio pobjedu Crvenoj zvezdi protiv Virtusa Izvor: MN PRESS

Virtus je išao ka pobjedi kada je Nikola Kalinić na 30 sekundi do kraja meča napravio peti faul, ali taj momenat je na kraju riješio meč. Pogodio je Luka Vildoza dva slobodna bacanja, a umjesto isključenog Kalinića u igru je ušao Džared Batler.

Nakon što nije ubacio nijedan poen u drugom poluvremenu, Batler je presjedio cijelu četvrtu četvrtinu na klupi i ušao je u igru samo zbog isključujućeg faula saigrača. Ipak, iako "hladan", uzeo je loptu u ruke, na 25 sekundi do kraja. Krenuo je u prodor, probao je da upostli Semija Odželeja, ali mu se lopta odbila u ruke i položio ju je u koš.

Ovako je postigao posljednje poene na meču na 21,7 sekundi do kraja: 

Pogledajte

00:17
Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Na kraju je završio meč sa devet poena, jednom asistencijom i jednom ukradenom loptom za 12 minuta na terenu. Nakon sjajnog duea protiv Hapoela gdje je statistički bio ubjedljivo, najbolji sada je bio najvažniji u pobjedi.

Saigrači ga hvale

"Odradili smo dobar posao u drugom poluvremenu, ako igramo ovako u odbrani, uvijek imamo šansu da pobijedimo. Džared je sjajan igrač, napravio je nešto sjajno u napadu. Karsen je imao šut koji inače pogađa, ovog puta je promašio", pohvalio je svog saigrača na kraju meča Kodi Miler-Mekintajer, statistički najbolji pojedinac na meču.

