Saša Obradović požurio sa konferencije: "Sve sam vam ispričao, odoh sad na rakijicu"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović analizirao je pobjedu svog tima, ali je uz to svima čestita Svetog Nikolu i požurio kući da i on proslavi.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je savladala Virtus sa poenom razlike, a na konferenciji za medije šef struke crveno-bijelih je istakao da mora da čestita igračima na sjajnoj pobjedi.

"Prvo da čestitam svojim igračima. Mislim da su odradili dobar posao u defanzivi. Dozvolili smo Edvardsu da uđe u željeni ritam, ali smo na kraju urpkos mnogim internim problemima našli način da pobijedimo i to je najvažnije", počeo je Saša Obradović.

Istakao je da je nivo odbrane podignut u drugom dijelu igre i naglasio je da je ipak nezadovoljan time što je njegov tim dao krila šuteru kakav je Karsen Edvards.

"Generalno, digli smo malo nivo odbrane u tom drugom dijelu. Pričali smo da smo htjeli od početka tako da igramo. Sve je bilo nedovoljno čvrsto. Ekipa kao Virtus to sigurno zna da koristi na najbolji način. Oni su možda najbolja ekipa kod korišćenja blokova u Evroligi. Dogovorili smo se i imali smo neku taktiku sa tim. Dali smo im taj zalet u prvom poluvremenu. Dobro je da se uzdigla ekipa i da smo mnogo čvršće igrali. Istakao bih i Davidovca koji je donio dobar ritam. Kodi je odigrao fenomenalno u oba smjera", analizirao je Obradović.

"NBA igračima treba vremena"

Naglasio je da se napadačka hemija ekipe malo poremetila i da još uvijek mora da se čeka da igrači pristigli iz NBA lige dođu do prave forme i do pravog razumijevanja evropske košarke.

"U početku mog dolaska ovdje neke stvari su se dešavale koje smo koristili dobro napadački. Sada moramo da se reorganizujemo, da bolje organizujemo te završnice, da bolje držimo loptu u rukama i da više nađemo tu hemiju. Defintivino NBA igračima treba vremena da razumiju kako se igra u Evropi, kako se prave faulovi. To se vremenom uči, ali mislim da će to vremenom da klikne. Ne samo u nekim momentima, kao što je Batler imao sjajne napadačke momente, ali i neke padove."

Na kraju je požurio da napusti konferenciju. Ipak je danas Sveti Nikola! "Otišao sam malo od tvog pitanja, ali sam sve ispričao. Pošto mi je slava danas, da svima čestitam koji slave i da odem malo na rakijicu", istakao je uz osmijeh.