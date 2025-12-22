FIFA rang lista: Status kvo "zmajeva" i "orlova", najuspješnije tzv. Kosovo

Na FIFA rang listi najboljih svjetskih reprezentacija objavljenoj u ponedjeljak, selekcije Bosne i Hercegovine, odnosno Srbije ostale su na istim pozicijama kao i prethodni put.

"Zmajevi" su trenutno na 71. mjestu sa 1.362 boda, dok su "orlovi" zadržali 37. poziciju na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) sa 1.506,34 bodova, koliko su imali i na prethodnom presjeku 19. novembra.

Izabranici Sergeja Barbareza su u kvalifikacijama za Mundijal izborili baraž za plasman u SAD, Meksiko i Kanadu, a u njemu će odmjeriti snage protiv selekcije Velsa.

Velšani se nalaze na 32. mjestu sa 1529 bodova, a eventalni protivnik u finalu baraža, Italija je 12. sa 1702, dok je Sjeverna Irska 69. sa 1362 boda.

Među prvih deset selekcija nije bilo promjena. Španija je i dalje prva sa 1.877,18 bodova, a slijede je Argentina (1.873,33) i Francuska (1.870).

Tzv. Kosovo je označeno kao najuspješnija reprezentacija 2025. godine. Sa osvojenih 89,02 boda, više nego bilo koja druga selekcija u 2025, "Kosovo" je godinu završilo na 80. mjestu, a tokom godine ostvarilo je ukupni skok od čak 19 pozicija, zahvaljujući učinku od sedam pobjeda i dva remija u deset utakmica.

Najveći bodovni rast zabilježila je Palestina, dok je najveći pad, i po bodovima i po pozicijama, imala Malezija.

FIFA rang-lista:

1. Španija 1.877,18

2. Argentina 1.873,33

3. Francuska 1.870

4. Engleska 1.834,12

5. Brazil 1.760,46

6. Portugal 1.760,38

7. Holandija 1.756,27

8. Belgija 1.730,71

9. Njemačka 1.724,15

10. Hrvatska 1.716,88

------------------

37. Srbija 1.506,34

--------------------

71. BiH 1.362

