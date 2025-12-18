logo
Stiže potpuno nova FIFA! Netflix najavio fudbalsku simulaciju - EA Sports nema ništa sa njom

Stiže potpuno nova FIFA! Netflix najavio fudbalsku simulaciju - EA Sports nema ništa sa njom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Potpuno nova FIFA igra biće eksluzivno dostupna Netflix pretplatnicima i stiže prije prve utakmice Svjetskog prvenstva 2026.

nova FIFA igra biće eksluzivno dostupna Netflix pretplatnicima Izvor: Netflix, Shutterstock

Kao grom iz vedra neba, osvanula je najava potpuno nove fudbalske igre sa FIFA licencom, koja će biti objavljena uoči Svjetskog prvenstva 2026. Biće dostupna ekskluzivno putem Netflix Games platforme.

Nakon završetka dugogodišnje saradnje sa EA Sports-om 2022. godine, FIFA licenca je nestala iz svijeta video igara. Iako se već neko vrijeme spekuliše o naslovu koji bi razvijao 2K, ispostavilo se da je Netflix taj koji je stupio u saradnju sa krovnom organizacijom svjetskog fudbala.

Igra će biti dostupna isključivo na Netflix Games platformi, i to prije početka Svjetskog prvenstva 2026 koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Igru razvija i izdaje studio Delphi Interactive, a njen cilj je da "Netflix pretplatnicima omogući da iz prve ruke iskuse najznačajniji međunarodni sportski događaj".

Detalji još nisu poznati, ali u saopštenju za medije igra je opisana kao naslov koji je "uzbudljiv, lak za učenje i dizajniran tako da svako može odmah da uskoči u akciju", uz dostupne solo i onlajn modove, pri čemu su jedini uslovi Netflix pretplata i mobilni telefon.

"FIFA je izuzetno uzbuđena zbog saradnje sa Netflix Games-om i Delphi Interactive-om uoči Svjetskog prvenstva 2026. Ovo partnerstvo predstavlja ključnu prekretnicu u našoj posvećenosti inovacijama u domenu fudbalskih video igara, sa ciljem da dopre do milijardi igrača svih uzrasta i nacionalnosti i redefiniše samu suštinu sportskih simulacija", izjavio je FIFA predsjednik Đani Infantino.

Iako tačan datum izlaska još uvijek nije poznat, očekujemo da će igra izaći prije 11. juna 2026. godine, kada će se održati prva utakmica Svjetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike u grupi A.

Izvor: Play!Zine

