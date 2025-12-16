Bomba u najavi? Half-Life 3 stiže zajedno sa Steam Machine-om

Iako Valve i dalje ćuti, insajderi tvrde da Half-Life 3 stiže zajedno sa Steam Machine-om. Najava navodno kasni zbog neformirane cijene hardvera, ali igra postoji i cilja se lansiranje na proljeće 2026. godine.

Izvor: Valve

Uprkos ogromnom hajpu, optimizmu, očekivanjima i nadi da će biti najavljen do kraja 2025. godine, Valve se i dalje ne oglašava po pitanju Half-Life 3 igre.

Međutim, ubrzo nakon The Game Awards događaja, novinar Majk Stro se oglasio na društvenim mrežama i Insider Gaming Weekly podkastu uz objašnjenje zašto je najava igre odložena.

"Svi sa kojima sam razgovarao su i dalje ubijeđeni da će Half-Life 3 biti launch title za Steam Machine. I dalje je sve pomalo neizvijesno jer cijena uređaja još uvijek nije definisana, što praktično koči cijelu ideju i sprečava Valve da najavi bilo šta drugo."

Steam Machine je najavljen još sredinom novembra, ali Gejb i kompanija i dalje nisu otkrili njegovu cijenu. Stro ima odgovor i na to pitanje:

"Glavni razlog su cene RAM-a. U poređenju sa oktobrom, porasle su za 200, 300, pa čak i 500 odsto… a situacija se i dalje pogoršava."

Kada je riječ o datumu izlaska Steam Machine-a, a samim tim i Half-Life 3, Stro navodi sljedeće:

"Najkonkretniji datum koji sam saznao je proljeće 2026. i važi za Steam Machine, Steam Frame VR headset, kontroler i Half-Life 3. Igra postoji, u to nema nikakve sumnje. Sada je samo pitanje vremena kada će izaći."