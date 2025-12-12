Rimejk prve Tomb Raider igre stiže sljedeće godine, a zatim i potpuno nova avantura

Ne jedna, već dve nove Tomb Raider igre najavljene su na The Game Awards dodeli nagrade. Spremite se za Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst!

Nagrade su dodeljene, a nove igre predstavljene na ovogodišnjem The Game Awards događaju. A jedne od najvećih najava tiču se omiljene heroine Lare Croft, čiju ulogu ćemo imati priliku da preuzmemo ne u jednoj, već u dvije nove igre.

Novi naslovi popularne Tomb Raider franšize - Legacy of Atlantis i Catalyst - zakazani su za sljedeću, odnosno za 2027. godinu.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis je rimejk prve igre koji će obeležiti 30 godina postojanja franšize o Lari Croft.

Legacy of Atlantis je rimejk prve Tomb Raider igre. Kao i u originalu, koji je izašao davne 1996. godine, igrači će putovati u Peru, Grčku, Egipat i na misteriozno mediteransko ostrvo. Lara traga za dijelovima Sciona, artefakta koji posjeduje neverovatnu moć.

Rimejk će modernizovati original uz grafiku visoke rezolucije, savremene kontrole i druga tehnička unapređenja.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis trebalo bi da izađe 2026. godine za PC, PS5 i Xbox Series X|S konzole.

Tomb Raider: Catalyst

Catalyst je 12. Tomb Raider igra u serijalu i vodi Laru u severnu Indiju, gdje će se utrkivati sa drugim lovcima na blago u potrazi za tajnama izgubljenog drevnog svijeta.

Snimci iz trejlera prikazuju jednog od njenih rivala, čije ljude Lara brzo savladava, prije nego što mora da pobjegne iz ruševina koje će uskoro biti uništene.