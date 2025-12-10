Lara se vraća! Nova Tomb Raider igra biće najavljena ove nedelje

Budućnost Tomb Raider franšize biće prikazana na The Game Awards događaju.

Izvor: X / @tombraider

Zvanični Tomb Raider nalog na društvenim mrežama je objavio da će najnovija igra u serijalu biti predstavljena tokom The Game Awards događaja ove nedjelje.

Konkretno, biće prikazana budućnost jedne od najpoznatijih gejming franšiza. Navodno je vijest prvi put nagoveštena u Fortnite-u, gdje fanovi imaju priliku glasaju za svoje omiljene nominovane igre.

Prošlo je dosta vremena otkako su se fanovi poslednji put susreli sa Larom. Poslednji naslov u serijalu izašao je 2018. godine, ali pre nekoliko godina pojavio se kratak tizer Larinog novog izgleda, mada nije poznato da li je od tada promijenjen. Takođe, nije nam poznato da li će nova igra nastaviti reboot trilogiju ili se nadovezati na originalne naslove. Na osnovu Larine siluete koja je prikazana, djeluje da podsjeća na njene klasične igre, ali vjerovatno sa modernijim pristupom.

Zakazan za 11. decembar, The Game Awards za nas počinje sljedećeg dana (petak), u 01:30 časova poslije ponoći.

Did you miss her? She missed you.



As just revealed in The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in to@thegameawardson December 11 for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises@tombraider#TombRaider#Fortnite#TheGameAwardspic.twitter.com/IiN3jPQSkS — Tomb Raider (@tombraider)December 8, 2025

Izvor: Play!Zine