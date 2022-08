Otkriven dio scenarija nove Tomb Raider igre i mnogi su iznenađeni.

Izvor: Youtube/printScreen

Kompanija Square Enix i razvojni studio Crystal Dynamics pod zvanično upućenom prijetnjom Digital Millennium Copyright Act u SAD (DMCA) primorali su popularni podkast Sacred Symbols i njegovog autora Kolina Morijartija da ukloni sve što je pričao o scenariju nove Tomb Raider igre 29. jula.

Detalji scenarija otkriveni su u emisiji koja je prikazana pomenutog datuma, a advokati dvije kompanije obratili su se direktno Patreon platformi preko koje podkast prikuplja novac istog dana tek nešto kasnije poslije emitovanja i tražili da se sav sadržaj u vezi sa Tomb Raider neobjavljenom igrom odmah ukloni iz emisije.

Ovo je podiglo mnoge obrve i privuklo pažnju na internetu, jer - čim Square Enix i Crystal Dynamics reaguju za to postoji razlog - a onda je ulje na vatru dodao i sam autor, koji je izjavio da će se povinovati zahtjevu tj. da je sadržaj već uklonjen, ali i da on nije objavio ništa što je ukrao, ništa što je lažno niti je to na ilegalan način dobio. On je u podkastu koji je uslijedio nakon spornog rekao da je samo uradio ono što bi uradio svako ko se bavi ovim poslom tj. objavio je ono što je njemu njegov izvor još dosta ranije dostavio.

Morijarti je u spornoj emisiji pročitao deo scenarija u kojem, pored Lare, učestvuju još nepoznati muški i ženski lik, a navodno hemija postoji upravo između ova dva ženska lika. Takođe, u objašnjenju poziva britanskim glumicama za novu igru, uz opis Larinog lika, stoji da "u igri postoje romantične scene sa drugim ženskim likom, ali da one ne uključuju golotinju niti simulaciju seksa".

Prema opisu producenata nove igre u potrazi su za glumicama koje su u tridesetim godinama, bijele puti, do 180 centimetara visoke, atletske građe i lika Emili Blant ili Rozamund Pajk.

Vidi opis Lara Kroft je gej i nova igra donijeće vezu sa ženom? Sony PlayStation 4. PC, najjače podešavanje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO portal/Tomb Raider/Eidos/Crystal Dynamics Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO portal. Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO portal/Play.co.rs Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO portal/Play.co.rs Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 13 / 13

Što se kratkog opisa igre tiče, on ide ovako:

Lara Kroft je sada na svom vrhuncu. Prošli su dani mlade neiskusne žene koja se bavi pitanjima naslijeđa i porodičnim obračunima, Lara je napustila djetinjstvo i u potpunosti prihvatila život pun avantura. Njena legendarna karijera hvaljena je u štampi i tabloidima, pričama o avanturama koje su inspirisale novu generaciju Tomb Raider-a da potraže svoju sreću u svijetu. I sa ovom novom fazom svog života, Lara je u potpunosti prihvatila svoje mjesto među ruševinama.

Kroftova je dugi niz godina prolazila kroz dubine zaboravljenih mjesta, igrala se mačke i mišu sa mnogim podlim protivnicima i radila na otkrivanju, očuvanju i zaštiti izgubljenih tajni svijeta da ne dođu u pogrešne ruke. Ali kako su godine prolazile, Lara je postala usamljena, tamo na vrhu. Početak sljedećeg poglavlja predstavlja Laru sa suštinskim i odraslim problemom i suočavanje sa nečim prevelikim da bi se sama nosila sa tim nadalje u ovoj avanturi. Lara će se suočiti sa izazovom koji može da savlada samo sa timom pored sebe. Saradnja joj je strana. Uvijek je uspijevala sama. Dakle, u ovoj situaciji, ona je daleko od terena na koji je navikla…

Zanimljivo je da se u ovom kratkom opisu nigdje ne spominje ono što je iz scenarija poručio podkast, ali reakcija dvije kompanije dala je kredibilitet svemu što je pročitano u emisiji i mnogi se pitaju kako to da Lara sad odjednom voli žene, kad gotovo tri decenije nije bilo nikakvih naznaka o tome, a posebno ne kroz filmove koji su snimljeni o njoj i u kojima nijednom nije bilo ženskih partnera.

Ono što za sada znamo o novoj Tomb Raider igri jeste da će biti moderna saga u Unreal 5 Engine-u, a prije nje nas očekuje i Tomb Raider anime serija, koja bi mogla da se bavi upravo pitanjima u vezi sa ovim stvarima...

Vidjećemo šta nova igra donosi, a do tada ćemo sigurno čuti još štošta.

Šta vi mislite o ovakvom TR razvoju događaja?

Anketa Šta mislite o gej Lari Kroft? Nisam OK s tim. 66.67% (2)

OK sam s tim. 0% (0)

Mogli su i bez toga da nastave. 33.33% (1) Povratak na glasanje Šta mislite o gej Lari Kroft? Nisam OK s tim.

OK sam s tim.

Mogli su i bez toga da nastave. Glasaj Rezultati

Shadow of the Tomb Raider Izvor: YouTube / IGN

Rise of the Tomb Raider Izvor: YouTube / IGN

Tomb Raider Izvor: YouTube / IGN

(MONDO)