Ovo je nova Lara Kroft: Zvijezda serije "Igre prestola" naslijediće Anđelinu Džoli

Autor Ana Živančević
Glumice Anđelina Džoli i Ališa Vikander ranije su tumačile ulogu Lare Kroft, a sada će čuvenu avanturistkinju na malim ekranima oživjeti Sofi Tarner.

Sofi Tarner je nova Lara Kroft, naslediće Anđelinu Džoli Izvor: Alex Bailey

Glumica Sofi Tarner preuzeće ulogu legendarne Lare Kroft, nasledivši time Anđelinu Džoli i Ališu Vikander, koje su prethodno tumačile ovaj kultni lik. Kako prenosi Deadline, Snimanje igrane adaptacije, zasnovane na legendarnoj franšizi video igara, zakazano je za 19. januar 2026. godine.

Pogledajte fotografije Sofi Tarner:

Ova najava dolazi nakon višemjesečne neizvjesnosti u vezi sa projektom. Još u aprilu je postajao nagovještaj bi serijal mogao biti otkazan nakon značajnih ulaganja i slabog napretka Izvori navode da ugovor između studija i glumice još nije zaključen, ali da je izvjesno da će uskoro biti i zvanično potpisan.

Amazonova serija "Tomb Raider" dobila je zeleno svetlo početkom ove godine, a na scenariju radi Fibi Voler-Bridž, autorka nagrađivane serije "Fleabag".

"Lara Kroft mi mnogo znači, kao i mnogim drugim ljudima i jedva čekam da pođem u ovu avanturu", rekla je Voler Bridž u maju.

Legendarni lik Lare Kroft, koji su na velikom platnu prethodno tumačile Anđelina Džoli i Ališa Vikander, sada će oživjeti Sofi Tarner, poznata po ulozi Sanse Stark u globalno popularnoj seriji "Igra prestola".

Nakon uspjeha u "Igrama prestola", za koji je 2019. godine bila nominovana za Emi nagradu, Tarner je nastavila karijeru ulogom Džin Grej u "X-Men" franšizi, a sada je spremna da preuzme jednu od najpoznatijih heroina svijeta video igara.

Tagovi

serija Igra prestola Lara Kroft

