Rusija se vraća u FIFA takmičenja poslije tri godine?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Fudbalska reprezentacija Rusije do 16 godina prva je selekcija kojoj će FIFA skinuti zabranu.

Rusija se vraća u FIFA takmičenja poslije tri godine? Izvor: Shutterstock/Marco Iacobucci Epp

Fudbalska reprezentacija Rusije suspendovana je iz svih takmičenja UEFA od kada je počeo sukob u Ukrajini, a sada bi moglo da dođe do ukidanja ove odluke.

Za početak, Rusija bi se u međunarodni fudbal mogla vratiti kroz mlađe kategorije - pošto se smatra da mladi fudbaleri nisu krivi zbog političkih dešavanja i da ih zato ne treba dodatno kažnjavati. Tako bi Rusija mogla da bude uključena u novo takmičenje koje će FIFA organizovati naredne godine za fudbalere mlađe od 16 godina.

Za sada i dalje nema zvanične potvrde, ali ima jakih indicija da će FIFA pomilivati Rusiju koja je van svih takmičenja još od 2022. godine, kada su međunarodne fudbalske organizacije stale na stranu Ukrajine.

"Podržavamo sportiste, pogotovo mlade, koji bi trebalo da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, bez obzira na političku situaciju u njihovim zemljama. Sport nam daje nadu da svi mogu poštovati jednaka pravila", rekao je Infantino prošle nedjelje na Olimpijskom skupu u Lozani.

Podsjetimo, sukob u Ukrajini i dalje je daleko od završenog, međutim fudbaleri iz Rusije će biti pošteđeni novih sankcija.

Tagovi

FIFA Rusija

