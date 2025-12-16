logo
Dječak ubica snimao cijeli napad u školi u Moskvi

Autor Dušan Volaš
0

Napadač je snimao kako sa nožem ide i napada.

Dječak ubica snimao cijeli napad u školi u Moskvi:

Petnaestogodišnji T. K. uhapšen je u selu Gorki, nadomak Moskve, nakon što je, kako se sumnja, u napadu na školu usmrtio jednog dječaka (10), a teško ranio još troje učenika i školskog čuvara.

Prema dostupnim informacijama, tinejdžer je učenik devetog razreda te škole. Napad je započeo tako što je došao naoružan, prvo poprskao čuvara biber-sprejem, a zatim ga izbo nožem. Nakon toga je ušao u školu i počeo da napada djecu.

Izvor: društvene mreže, Profimedia/east2west news / WillWest News

Mediji navode da je napadač na glavi imao fantomku i da je nosio belu majicu sa crnim natpisom "No Lives Matter" (Životi nisu važni). Za sada nije poznato da li je djecu napadao nasumično ili je imao unapred određene mete.

Jedan dječak je preminuo od zadobijenih povreda, dok su još troje učenika teško povrijeđena. Nakon napada, kada su policijske snage već bile u školi, osumnjičeni je uzeo jedno dijete kao taoca i zaključao se s njim u učionici, držeći mu nož uz vrat. Policija je uspjela da razvali vrata i savlada ga pre nego što je došlo do novih povreda.

Napadač je i snimao kako sa nožem ide i napada:

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako policajci, pod punom opremom, privode osumnjičenog i ubacuju ga u patrolno vozilo. Na licu mesta nalazi se veliki broj policijskih patrola i vozila hitne pomoći.

Prema nezvaničnim informacijama, u kući dječaka pronađeni su predmeti koji ukazuju na to da je napad bio planiran, a navodno je otkriven i improvizovani eksploziv.

