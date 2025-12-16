logo
Da li će biti prekida vatre u Ukrajini za Božić: Moskva se zvanično oglasila i stavila tačku 1

Da li će biti prekida vatre u Ukrajini za Božić: Moskva se zvanično oglasila i stavila tačku

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
1

Rusija odbila prijedlog o prekidu vatre za Božić.

Rusija odbila prijedlog o prekidu vatre za Božić Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Ruska Federacija zvanično je saopštila danas da odbija prijedlog o prekidu vatre za Božić, prenosi "Rojters". Medijima se obratio portparol Kremlja Dmitrij Peskov koji je rekao da Rusija želi kraj rata, a ne privremeni prekid vatre.

Ovaj predlog došao je nakon inicijative njemačkog kancelara Fridriha Merca koji je tražio od Rusije da prihvati predlog o božićnom primirju. Predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom se prijedlog dopao i pozdravio ga je, ali ga je Rusija odbila.

"Mi želimo mir, ne želimo primirje koje bi Ukrajini dalo pauzu da dođe do daha i da se pripremi za nastavak rata. Želimo da zaustavimo ovaj rat, da ostvarimo svoje ciljeve, da obezbjedimo svoje interese i da garantujemo mir u Evropi u budućnosti.

To je ono što želimo. Ako Ukrajinci žele i počnu da daju prednost zamjeni stvarnog rešenja trenutnim, neodrživim odlukama, malo je vjerovatno da ćemo mi biti spremni da u tome učestvujemo", objasnio je Peskov stavove Moskve.

Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.

Tagovi

Ukrajina Rusija rat

Brko

Garantujemo mir u Evropi, hau jes no. To je kao kad samoposluge reklamiraju "uštedite kupujući" tako i Rusija garantuje mir sabotirajući po Evropi i raketirajući civile. Niste napisali tekst o ubijenom srbinu u Moskvi, Radomiru Kurtiću?

