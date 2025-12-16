Da li će biti prekida vatre u Ukrajini za Božić: Moskva se zvanično oglasila i stavila tačku

Rusija odbila prijedlog o prekidu vatre za Božić.
Ruska Federacija zvanično je saopštila danas da odbija prijedlog o prekidu vatre za Božić, prenosi "Rojters". Medijima se obratio portparol Kremlja Dmitrij Peskov koji je rekao da Rusija želi kraj rata, a ne privremeni prekid vatre.
Ovaj predlog došao je nakon inicijative njemačkog kancelara Fridriha Merca koji je tražio od Rusije da prihvati predlog o božićnom primirju. Predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom se prijedlog dopao i pozdravio ga je, ali ga je Rusija odbila.
"Mi želimo mir, ne želimo primirje koje bi Ukrajini dalo pauzu da dođe do daha i da se pripremi za nastavak rata. Želimo da zaustavimo ovaj rat, da ostvarimo svoje ciljeve, da obezbjedimo svoje interese i da garantujemo mir u Evropi u budućnosti.
To je ono što želimo. Ako Ukrajinci žele i počnu da daju prednost zamjeni stvarnog rešenja trenutnim, neodrživim odlukama, malo je vjerovatno da ćemo mi biti spremni da u tome učestvujemo", objasnio je Peskov stavove Moskve.
Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.