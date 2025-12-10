Ovo je nova verzija sporazuma o kraju rata u Ukrajini: Putin neće prihvatiti nijednu tačku, NATO ga posebno plaši

Ukrajina ima alternativni prijedlog za sporazum o kraju rata sa Rusijom.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa evropskim liderima u Londonu u ponedjeljak 8. decembra kada je sa njima usaglasio sedam ključnih tačaka prijedloga sporuma za kraj rata u Ukrajini, piše "Washington Post". Američki predsjednik Donald Tramp nastavlja da pojačava pritisak na Ukrajinu i satjerao je Ukrajinu u ćošak zajedno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali Zelenski ima "alternativno" rješenje koje bi trebalo uskoro da prezentuje Trampu, prenosi "Skaj Njuz".

"Privodimo kraju izradu plana od 20 tačaka, to je fundamentalni dokument koji se tiče svih parametara o kraju rata. Uskoro ćemo dostaviti ovaj dokument Sjedinjenim Državama, u bliskoj budućnosti", rekao je Zelenski.

Kojih sedam tačaka je Ukrajina smislila kao alternativa američkom prijedlogu sporazuma?

Sam dokument je još uvijek u fazi izrade prema pisanju američkog lista. To je potvrdio i sam Zelenski, ali postoje jasne naznake šta će biti u fokusu ovog dokumenta koji će uskoro biti dostupan svjetskoj javnosti.

Dokument bi se zasnivao na suverenoj Ukrajini čije granice imaju čvrste međunarodne bezbjednosne garancije. Takođe, Ukrajina bi po "skraćenoj" proceduri postala član Evropske unije i obnova ekonomije zasnivala bi se na velikim ulaganjima iz Evrope i Sjeverne Amerike.

Brz ulazak Ukrajine u Evropsku uniju - plan je da Ukrajina postane član EU već 2027. godine. Neke članice se oštro protive tome, prije svega Mađarska. Članstvo bi ubrzalo značajno ekonomski sunovrat Ukrajine zbog ratnog stanja koje traje tri i po godine, ali sa druge strane, Rusiji se nikako ne dopada ni sama pomisao da Ukrajina postane član EU. Američke bezbjednosne garancije nalik "Članu 5" NATO pakta - Ukrajina očekuje od Amerike da dobije čvrste bezbjednosne garancije nalik onome koje ima svaki punopravni član Alijanse. "Član 5" definiše da ako je napadnuta jedna članica pakta, to se tretira kao da su napadnute sve istovremeno i aktivira se protokol kolektivne odbrane. Ukrajina ostaje suverena država - Ukrajina bi bila suverena država bez ikakvog uticaja Rusije - ekonomskog, političkog ili vojnog. Demilitarizovana zona - Ukrajina predlaže demilitarizovanu zonu duž linije primirja. Linija bi išla od Donjecka na sjeveroistoku do Zaporožja i Hersona na jugu zemlje. Rusija "zateže" i zbog ukrajinske vojske, Moskva zahtijeva da Ukrajina drastično smanji broj vojnika i vojne tehnike. "Razmjena teritorija" - Amerika smatra ovaj ustupak Ukrajine ključnim. Isti stav ima i Rusija, dok Ukrajina zasad ne želi da odustane od nijednog dijela svoje teritorije, prije svega Donjecka. Zelenski je izjavio da nema prava da preda dio teritorije jer bi time prekršio Ustav Ukrajine. Nuklearna elektrana Zaporožje - Riječ je o najvećoj aktivnoj nuklearnoj elektrani u Evropi. Ona je trenutno pod kontrolom Rusije, a Ukrajina želi da povrati kontrolu nad njom, a postoji i verzija u kojoj bi je preuzele Sjedinjene Američke Države. Ekonomski oporavak Ukrajine i Rusije - Trampova administracija ima plan velikih investicija u vidu "finansijskih injekcija" koje bi potpomogle Ukrajini da se što prije oporavi. Dugo se već raspravlja i o planu raspodjele zamrznutih ruskih sredstava iz Evrope čemu se Rusija oštro protivi ako se taj novac iskoristi samo za obnovu Ukrajine.

