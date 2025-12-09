logo
Podrška Zelenskom na istorijski niskom nivou: Bivši komandant Zalužni mu diše za vratom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Istraživanje agencije Info Sapiens, sprovedena na uzorku od 1.000 ispitanika, pokazalo je da bi mali procenat Ukrajinaca ponovo glasao za Volodimira Zelenskog na sljedećim predsjedničkim izborima.

Ko bi mogao da zamijeni Volodimira Zelenskog na mjestu predsjednika Ukrajine Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Samo 20,3 odsto Ukrajinaca glasalo bi za predsjednika Volodimira Zelenskog na budućim predsjedničkim izborima, pokazuje danas objavljeno istraživanje agencije Info Sapiens. Uprkos padu podrške, Zelenski i dalje ostaje najpopularniji pojedinačni kandidat.

Istraživanje je sprovedeno između 13. i 28. novembra, nekoliko dana nakon što je Ukrajinu pogodio veliki korupcijski skandal u koji su bili umiješani saradnici Zelenskog. U oktobru, mjesec dana pre izbijanja afere, podrška Zelenskom iznosila je 24,3 odsto.

Rezultati ankete:

  • Volodimir Zelenski – 20,3 odsto
  • Valerij Zalužni – 19,1 odsto
  • Kirilo Budanov – 5,1 odsto

Bivši komandant ukrajinskih oružanih snaga, a sada ambasador Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, Valerij Zalužni nalazi se na drugom mjestu sa podrškom od 19,1 odsto, što je rast od tri procentna poena u odnosu na oktobar.

Na trećem mjestu je načelnik ukrajinske vojno-obavještajne službe Kirilo Budanov sa 5,1 odsto podrške. Oko 23,6 odsto ispitanih nije znalo da odgovori ili je odbilo da da odgovor.

Anketa sprovedena na uzorku od 1.000 ispitanika

U hipotetičkom scenariju parlamentarnih izbora, 21,8 odsto ispitanih reklo je da bi podržalo još uvijek nepostojeću stranku koju bi vodio Zalužni, dok bi stranka Volodimira Zelenskog osvojila 11,5 odsto glasova.

I Zalužni i Budanov za sada odbacuju ili ignorišu mogućnost ulaska u politiku. Istraživanje je sprovedeno telefonskim anketiranjem na uzorku od 1.000 Ukrajinaca starosti 16 i više godina.

Kada je 2019. preuzeo dužnost predsjednika, Zelenskog je podržavalo oko 80 odsto Ukrajinaca. Do februara 2022. ta brojka je pala na 37 odsto, da bi naglo skočila na 90 odsto nakon početka ruske invazije velikih razmjera.

Anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) sprovedena ranije ove jeseni pokazala je da 60 odsto Ukrajinaca i dalje vjeruje Zelenskom, dok 35 odsto nema povjerenja. Ista anketa pokazala je da samo 25 odsto građana smatra da bi Zelenski trebalo da ostane na funkciji nakon završetka rata.

Tramp rekao da je vrijeme za izbore

Prema ukrajinskom ustavu, izbori se mogu održati tek nakon završetka ratnog stanja, koje je proglašeno na početku ruske invazije 2022. godine. Zelenski je u septembru rekao da je otvoren za mogućnost da se nakon rata ne kandiduje ponovo.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u intervjuu za Politico da je vrijeme da Ukrajina održi izbore. Njegova izjava dolazi u trenutku kada Vašington pojačava pritisak na Kijev da pregovara o mirovnom rješenju za okončanje rata.

(Index/MONDO)

Tagovi

Volodimir Zelenski Ukrajina

