Politiko: Zemlje EU će morati da obezbijede milijarde evra kao garanciju zajmova za Ukrajinu

Zemlje EU će morati pojedinačno da obezbijede milijarde evra da bi garantovale zajmove za Ukrajinu u iznosu do 210 milijardi evra, pri čemu se očekuje da Njemačka pokrije do 52 milijarde evra, navodi se u dokumentima u koji je briselski portal Politiko imao uvid.

Izvor: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / UPI / Profimedia

Evropska komisija je prošle nedjelje predstavila diplomatskim predstavnicima zapanjujuće iznose nakon što je predstavila zajam za reparacije Ukrajini u vrijednosti od 165 milijardi evra, koristeći gotovinsku vrijednost zamrznute ruske imovine, navodi portal.

Rezervni mehanizmi, koji bi bili proporcionalno raspodijeljeni među zemljama članicama bloka, potrebni su da se obezbijedi odobrenje za zajam belgijskog premijera Barta De Vevera.

On se protivi korišćenju suverenih ruskih sredstava zbog zabrinutosti da bi njegova zemlja sama mogla da bude u obavezi da na kraju vrati novac Moskvi.

Dauning strit: Kritičan trenutak za povećanje podrške Ukrajini

Britanski premijer Kir Starmer i lideri Francuske i Njemačke složili su se na sastanku u Londonu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da je sada kritičan trenutak za povećanje podrške Ukrajini i za ekonomski pritisak na Rusiju, saopštio je Dauning strit.

U saopštenju kabineta britanskog premijera se navodi da su učesnici sastanka razgovarali i o "pozitivnom napretku" koji je postignut u korišćenju zamrznute ruske suverene imovine za podršku Ukrajini, prenosi Rojters.

"Svi lideri su se složili da je sada kritičan trenutak i da moramo nastaviti da povećavamo podršku Ukrajini i ekonomski pritisak na (ruskog predsjednika Vladimira) Putina da okonča ovaj varvarski rat", rekao je portparol Starmera.

U Londonu je danas iza zatvorenih vrata održan sastanak Starmera sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, na kojem se razgovaralo o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.

Jelisejska palata: Sastanak u Londonu omogućio nastavak rada na američkom planu

U saopštenju se navodi da se zajednički rad na američkom mirovnom planu za Ukrajinu preduzima "sa ciljem da se on dopuni evropskim doprinosima, u tesnoj koordinaciji", prenosi Figaro.

Jelisejska palata navodi da ovaj posao privode kraju savjetnici za nacionalnu bezbjednost tih zemalja, kao i da predstoje razgovori između Evropljana, Amerikanaca i Ukrajinaca, "što bi trebalo da ojača saradnju u narednim danima".

"Paralelno, intenziviraće se rad na pružanju čvrstih bezbednosnih garancija Ukrajini i planiranju mera za obnovu Ukrajine", zaključuje se u saopštenju.

Završen sastanak Zelenskog, Starmera, Makrona i Merca u Londonu

Sastanak iza zatvorenih vrata u Dauning stritu broj 10 u Londonu između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njemačkog kancelara Fridriha Merca je završen.

Najavljeno je da će danas Zelenski i Starmer održati bilateralne razgovore, prenosi Gardijan. Makron će se vratiti u Pariz na sastanak gdje bi trebalo da se sastane sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, prenosi Gardijan.

Pozivajući se na izvor iz Jelisejske palate, britanski list prenosi da je današnji sastanak u Londonu ''doveo do nastavka zajedničkog rada'' na američkom mirovnom planu, kao i o tome na koji način Evropa može da doprinese.

Izvor je naveo da je ''posao blizu kraja'', i da je potrebno da se još radi na ''robusnim bezbjednosnim garancijama'', kao i na ''prijedlozima za ponovnu izgradnju Ukrajine nakon rata''.

Četvorica lidera razgovara su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini.

Zelenski: Ne postoji jedinstven stav o teritorijama, potrebne i bezbjednosne garancije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države nemaju jedinstven stav o Donbasu, dodajući da Kijev insistira na posebnom sporazumu u bezbjednosnim garancijama od zapadnih saveznika, prije svih SAD.

Govoreći o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini, Zelenski je rekao da elementi tog plana zahtijevaju dalju diskusiju o nizu "osjetljivih pitanja", uključujući bezbjednosne garancije i kontrolu nad istočnim regionima, prenosi Blumberg.

Zelenski je dodao da ne postoji jedinstven stav ni kad je riječ o Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Upitan da prokomentariše na izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da je razočaran time što "predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog", Zelenski je istakao da Ukrajinci žele da znaju šta će to saveznici učiniti ako Rusija ponovo započne rat.

"Postoji jedno pitanje na koje ja i svi Ukrajinci želimo da dobijemo odgovor. Ako Rusija ponovo započne rat, šta će naši partneri učiniti", rekao je ukrajinski predsjednik.

