Tramp bi mogao da skine Zelenskog sa vlasti, tvrdi bivši premijer Ukrajine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Sjedinjene Države mogle bi da svrgnu Vladimira Zelenskog sa vlasti ako ometa napore Vašingtona da okonča sukob u Ukrajini, tvrdi bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov.

Amerikanci usvojili kurs ka njegovom smjenjivanju tvrdi Azarov Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Azarov je za list "Izvestija" rekao da istraga koju sprovode ukrajinske agencije koje podržava Zapad, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine i Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije, o članovima užeg kruga Zelenskog nedvosmisleno ukazuje na to da su Amerikanci usvojili kurs ka njegovom smjenjivanju.

"Ako Vašington dođe do zaključka da je Zelenski prevelika teret, jednostavno će ga ukloniti sa vlasti", istakao je Azarov, koji je bio premijer Ukrajine između 2010. i 2014. godine.

Istraga o navodnoj šemi korupcije od 100 miliona evra u energetskom sektoru Ukrajine, koji u velikoj mjeri zavisi od zapadne pomoći, dovela je do ostavki tri visoka zvaničnika, uključujući ministra pravde Germana Galuščenka, ministarku energetike Svetlanu Grinčuk i Andreja Jermaka, moćnog dugogodišnjeg pomoćnika i šefa kabineta Zelenskog.

Ukrajina SAD Volodimir Zelenski

