Zelenski ima crvene linije preko kojih neće preći: Poslao poruku Trampu i Putinu sa uslovima za kraj rata u Ukrajini

Autor Nikolina Damjanić
0

Zelenski ima crvene linije preko kojih neće preći po pitanju mirovnog sporazuma o kraju rata u Ukrajini.

Zelenski o mirovnom sporazumu Izvor: hyotographics/noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je, prema saznanjima "Rojtersa", da je spreman na dalju razradu mirovnog sporazuma o kraju rata u Ukrajini koji je njegova država danas prihvatila, prenosi "Skaj Njuz". Međutim, istakao je, prema informacijama britanske agencije, da se dogovor ne može postići bez pomoći i odobrenja Evrope, odnosno "Koalicije voljnih".

Zelenski je spreman da pregovara sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o detaljima sporazuma. On je objasnio da sve odredbe sporazuma moraju da odobre evropski lideri i da učestvuju u kreiranju dokumenta u njegovoj konačnoj verziji.

Na samom kraju je istakao da Ukrajina mora da nastavi da dobija podršku od svojih saveznika. Objasnio je da očekuje podršku dokle god Rusija konkretnim potezima ne pokaže da je spremna za kraj rata u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je inicijalni plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.

Tagovi

Volodimir Zelenski sporazum Ukrajina Rusija SAD

