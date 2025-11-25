logo
Planeta čeka Putinov odgovor: Tajni pregovori o kraju rata u Ukrajini se vode na drugom kraju svijeta

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Rusija se i dalje nije oglasila o mirovnom sporazumu za kraj rata u Ukrajini.

Rusija se još nije oglasila o mirovnom sporazumu Izvor: Alena Zharava/miss.cabul/limipix/Shutterstock

Ruska Federacija se i dalje zvanično nije oglasila o prijedlogu mirovnog sporazuma koji je Ukrajina danas načelno prihvatila. Prvobitni američki plan od 28 tačaka je odbačen i napravljena je nova, revidirana verzija, ali iz Rusije i dalje nema nikakvih komentara iako je odranije poznato da za Moskvu postoje sporne odredbe u tok dokumentu.

Kako je objasnio američki novinar Mark Stoun u blogu za "Skaj Njuz", pregovori o kraju rata u Ukrajini vode se u Abu Dabiju. Tamo se američki zvaničnik, čiji identitet nije poznat, sastao sa predstavnicima ruske i ukrajinske delegacije.

"Nemam ništa da kažem. Pratimo medijske izvještaje", kratko je rekao danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruske medije.

Šta Rusija misli o sporazumu koji je Ukrajina prihvatila?

Ono što je zanimljivo, prema informacijama Stouna, jeste da Rusija zvanično nije potvrdila da se njena delegacija nalazi u Abu Dabiju na pregovorima sa američkim i ukrajinskim predstavnicima. Što se tiče Amerikanaca, američki predsjednik Donald Tramp putuje u svoju vilu Mar-a-Lago na Floridi i tamo će ostati do kraja nedjelje.

S obzirom da Ukrajina ima rok do četvrtka 27. novembra (Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Državama), navodno bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Ameriku na novi sastanak sa Trampom, baš u Trampovu vilu na Floridi. Međutim, teško je očekivati da se to dogodi u naredna dva dana kada ističe prvobitni rok koji je Tramp dao Zelenskom sredinom prethodne nedjelje.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz dijelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.

