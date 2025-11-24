Oglasio se Tramp nakon sastanka u Ženevi: Otkrio u kom pravcu idu mirovni pregovori

Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio nakon prve runde mirovnih pregovora u Ženevi.

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social nakon prve runde mirovnih pregovora u Ženevi, poručivši da se nešto dobro možda upravo dešava i pita se da li je moguće da se postiže napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.

"Da li je zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Ne vjerujte dok ne vidite, ali konačno se možda nešto dobro dešava. BOŽE, BLAGOSLOVI AMERIKU!", napisao je Tramp.

Pregovori u Ženevi - šta do sada znamo?

Podsjetimo, visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, kao i savjetnici za nacionalnu bezbjednost Francuske, Velike Britanije i Njemačke, sastali su se nedjelju u Ženevi kako bi razgovarali o američkom nacrtu plana za okončanje rata u Ukrajini.

Prema navodima, nacrt mirovnog plana koji su predložile SAD, obuhvata 28 odredbi, među kojima se navodi i formalno priznanje ruske kontrole nad Donjeckom, Luganskom, kao i okupiranim područjima Zaporoške i Hersonske oblasti, zauzvrat, Rusija bi pružila neke neprecizirane bezbjednosne garancije; tu su ograničenja o veličini ukrajinske vojske; zabrana budućeg članstva Ukrajine u NATO-u.

Kao odgovor na američki plan za mirovni sporazum, Evropa je pripremila kontraplan koji se sastoji od 24 tačke. Britanski list Telegraf dobio je kopiju Evropskog mirovnog sporazuma o okončanju rata u Ukrajini. Za razliku od američkog, evropski ne zabranjuje Ukrajini da se pridruži NATO i ne predviđa stacioniranje stranih oružanih snaga u Ukrajini.

Jedna od tačaka predviđa da se Rusija ponovo pridruži G8, političkom forumu, iz kojeg je isključena 2017. godine nakon aneksije Krima, kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Reakcija SAD i Evrope

Državni sekretar Marko Rubio rekao je da se razmatra o izmjeni prvobitnog plana Vašingtona, dok je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina, predložio je danas da se sačekaju informacije o mogućim izmjenama američkog plana za rješavanje spora.

"Još nismo vidjeli nikakav plan. Pročitali smo saopštenje da su, nakon razgovora koji su održani u Ženevi, napravljene neke izmjene u tekstu koji smo ranije vidjeli. Pa, sačekaćemo i vidjećemo. Izgleda da se dijalog nastavlja, a neki kontakti će se nastaviti. Još nismo dobili ništa zvanično", rekao je Peskov novinarima.

Mogućnost dolaska Zelenskog u SAD ove nedjelje

Američki i ukrajinski zvaničnici razgovaraju o mogućnosti dolaska predsjednika Volodimira Zelenskog u SAD ove nedjelje, u okviru napora predsjednika Donalda Trampa da se postigne sporazum o Ukrajini do Dana zahvalnosti u četvrtak.

CBS njuz je to objavio pozivajući se na više američkih i ukrajinskih zvaničnika upoznatih sa razgovorima.

"Da li će se posjeta Zelenskog i desiti zavisi od ishoda mirovnih pregovora koji su u nedjelju počeli u Ženevi", rekli su zvaničnici.

Sam Tramp je rok opisao kao fleksibilan i rekao je novinarima u subotu da plan objavljen u medijima nije njegov konačni prijedlog.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, nakon prvog dana sastanaka u Ženevi pohvalio je napredak u razgovorima sa grupom evropskih i ukrajinskih zvaničnika, ali je rekao da je potrebno obaviti još posla.

"Imamo veoma dobar napredak i krećemo se ka pravednom i trajnom miru - rekao je Andrij Jermak, šef kabineta Zelenskog", nakon sastanka sa Rubijom.

