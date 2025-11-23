logo
Evropa poziva Putina nazad u G8: Ključni ustupak u mirovnom sporazumu za Ukrajinu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
1

Evropski blok predlaže vraćanje Rusije u G8 kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Evropa poziva Putina nazad u G8: Ključni ustupak u mirovnom sporazumu za Ukrajinu Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Evropski blok saglasio se da pozove Vladimira Putina nazad u G8 kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Ponuda da se Rusijaponovo pridruži ovom političkom forumu, iz kojeg je isključena 2017. godine nakon aneksije Krima, upućena je tokom razgovora u Ženevi.

Ovo je jedan u nizu ustupaka evropskih lidera u kontra-prijedlogu američkom mirovnom planu, koji je prošle sedmice procurio u javnost, saznaje britanski Telegraf.

Evropski plan, koji su pomagali da se sastavi britanski zvaničnici, predlaže "postepenu reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju", dodajući da bi zemlja mogla ponovo da se pridruži G8.

Marko Rubio, američki državni sekretar, rekao je novinarima:

"Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, rekao bih vjerovatno najbolji sastanak i dan koji smo imali do sada u čitavom ovom procesu, još od kada smo prvi put stupili na dužnost u januaru."

Protudogovor je postignut nakon što je Donald Tramp izjavio da Ukrajina nije pokazala "ni trunku zahvalnosti" za američke napore da okonča rat.

Vladimir Putin Ukrajina Rat u Ukrajini

RS

Hahaha Rusiju vise ne interesuje sta Evropa hoce. To vrijeme je proslo a cisto sumnjam da ce Rusi pristati na ovaj Trampov sporazum. Jer u njemu ima vise stvari koje idu na stetu Rusije nego u korist. A nisu ni pod moranje jer svakim danom sve vise melju na terenu. Bice ili na milu ili na silu ali ciljevi SVO ce biti ispunjeni u Rusku korist.

