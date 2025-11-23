logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rubio iz Ženeve: Sastanci o mirovnom planu bili su najproduktivniji i najznačajniji do sada

Rubio iz Ženeve: Sastanci o mirovnom planu bili su najproduktivniji i najznačajniji do sada

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Američki i ukrajinski zvaničnici u Ženevi ocijenili sastanke o mirovnom planu kao produktivne, uz izmjene prijedloga i napredak ka pravednom i trajanom miru.

Amerika mijenja plan za kraj sukoba u Ukrajini Izvor: NICOLAS TUCAT / POOL/AFP POOL

Pred novinare su u Ženevi stigli američki šef diplomatije Marko Rubio i šef kabineta Zelenskog, ujedno i šef ukrajinske delegacije, Andrij Jermak.

Rubio kaže da su današnji sastanci bili "najproduktivniji i najznačajniji do sada u celom ovom procesu otkako smo uključeni", prenosi Skaj Njuz. Otkrio je da se mijenjaju neke tačke predloženog mirovnog plana od 28 tačaka, i to prema ukrajinskim sugestijama, ali je istakao da još ima posla i da bi tokom dana moglo biti još informacija.

"Imamo veoma dobar radni materijal koji je već izgrađen na osnovu doprinosa svih uključenih relevantnih strana, i sada smo prošli kroz neke od tih stavki, tačku po tačku. Mislim da smo postigli dobar napredak. Naši timovi su sada otišli u svoje sobe dok radimo na nekim od predloga koji su nam ponuđeni. Dakle, radimo na tome, unosimo izmjene u nadi da ćemo dodatno smanjiti razlike i približiti se nečemu čime su i Ukrajina i SAD veoma zadovoljni", rekao je Rubio.

Jermak je zahvalio "velikim prijateljima", kako je nazvao SAD i Trampa. Složio se da je sastanak bio veoma produktivan.

"Postigli smo veoma dobar napredak i krećemo se ka pravednom i trajnom miru. Ukrajinski narod zaslužuje i želi ovaj mir više od bilo koga. Rad se nastavlja, Ukrajina će angažovati i naše evropske prijatelje", rekao je.

 (Jutarnji/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rat u Ukrajini Marko Rubio NATO Evropska unija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ