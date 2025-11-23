Rubio iz Ženeve: Sastanci o mirovnom planu bili su najproduktivniji i najznačajniji do sada

Američki i ukrajinski zvaničnici u Ženevi ocijenili sastanke o mirovnom planu kao produktivne, uz izmjene prijedloga i napredak ka pravednom i trajanom miru.

Izvor: NICOLAS TUCAT / POOL/AFP POOL

Pred novinare su u Ženevi stigli američki šef diplomatije Marko Rubio i šef kabineta Zelenskog, ujedno i šef ukrajinske delegacije, Andrij Jermak.

Rubio kaže da su današnji sastanci bili "najproduktivniji i najznačajniji do sada u celom ovom procesu otkako smo uključeni", prenosi Skaj Njuz. Otkrio je da se mijenjaju neke tačke predloženog mirovnog plana od 28 tačaka, i to prema ukrajinskim sugestijama, ali je istakao da još ima posla i da bi tokom dana moglo biti još informacija.

"Imamo veoma dobar radni materijal koji je već izgrađen na osnovu doprinosa svih uključenih relevantnih strana, i sada smo prošli kroz neke od tih stavki, tačku po tačku. Mislim da smo postigli dobar napredak. Naši timovi su sada otišli u svoje sobe dok radimo na nekim od predloga koji su nam ponuđeni. Dakle, radimo na tome, unosimo izmjene u nadi da ćemo dodatno smanjiti razlike i približiti se nečemu čime su i Ukrajina i SAD veoma zadovoljni", rekao je Rubio.

Jermak je zahvalio "velikim prijateljima", kako je nazvao SAD i Trampa. Složio se da je sastanak bio veoma produktivan.

"Postigli smo veoma dobar napredak i krećemo se ka pravednom i trajnom miru. Ukrajinski narod zaslužuje i želi ovaj mir više od bilo koga. Rad se nastavlja, Ukrajina će angažovati i naše evropske prijatelje", rekao je.

(Jutarnji/MONDO)