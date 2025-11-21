logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi američki plan za mir: Tramp postavio ultimatum Ukrajini do Dana zahvalnosti

Novi američki plan za mir: Tramp postavio ultimatum Ukrajini do Dana zahvalnosti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Tramp objasnio zašto je Ukrajini dao rok do Dana zahvalnosti.

Tramp postavio ultimatum Ukrajini do Dana zahvalnosti Izvor: Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp dao je Ukrajini rok do sljedećeg četvrtka 28. novembra, do Dana zahvalnosti, da odgovori na novi plan za kraj rata u Ukrajini koji ima 28 tačaka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se obratio Ukrajincima danas o toj ponudi kada je rekao da "Ukrajina mora da bira između Amerikanaca i dostojanstva", a američki predsjednik je u razgovoru za "Fox News" objasnio zašto je odabrao da krajnji datum bude baš Dan zahvalnosti.

"Sljedeći četvrtak je odgovarajući termin. Imali smo mnogo krajnih rokova, ako sve bude kako treba, možda malo i pomjerimo rok. Ali četvrtak je, ja mislim, prigodan", objasnio je Tramp.

Šta podrazumijeva američki plan od 28 tačaka?

Novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini podrazumijeva tačno 28 tačaka. Od Ukrajine se traži da ustupi dijelove teritorija koje su pod njenom kontrolom uz odustajanje od članstva u NATO pakt.

Sa druge strane, Sjedinjene Države i Ruske Federacija bi osnovale rusko-američki investicioni fond od zamrznutih ruskih sredstava. Rusija bi se na taj način vratila u G8, grupu najrazvijenih zemalja u svijetu.

Međutim, prema pisanju "Fajnenšel Tajmsa", Ukrajina ne bi mogla da postane član Alijanse, ali bi se navodno tretirala kao da jeste. Konkretno, kako je objavio "Axios", novi američki plan podrazumijeva da bi se bilo koji budući napad na Ukrajinu tretirao kao napad na bilo koju zvaničnu članicu Alijanse čime bi se momentalno aktivirao Član 5 NATO saveza.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Ukrajina Rat u Ukrajini SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ