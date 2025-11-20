Trampov mirovni plan podrazumijeva ukidanje sankcija Rusiji

Plan Vašingtona za ukrajinsko rješenje, između ostalog, uključuje ukidanje sankcija Rusiji, objavio je "Blumberg" pozivajući se na neimenovane izvore.

Izvor: photoibo/Noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Iako izvori ne preciziraju koje će sankcije biti ukinute, izvori upoznati sa situacijom rekli su "Blumbergu" da Moskva pokušava da spriječi stupanje na snagu američkih sankcija naftnim kompanijama "Rosnjeft" i "Lukoil".

Ranije ove sedmice mediji su izvjestili da Rusija i SAD vode tajne konsultacije, radeći na planu od 28 tačaka za okončanje sukoba u Ukrajini.

Nacrt navodno uključuje odredbe koje bi podrazumijevale da Ukrajina prepolovi svoju vojsku i napusti teritorije koje još drži u Donbasu u zamjenu za bezbjednosne garancije Vašingtona.

Osim toga, neimenovani visoki zvaničnik američke administracije rekao je za NBC da je predsjednik Donald Tramp odobrio plan.

List "Dejli mejl" objavio je juče da novi plan podrazumijeva, takođe, odustajanje Ukrajine od ključnih tipova oružja, a SAD bi smanjile vojnu pomoć koju su pružale.

Takođe, sporazum predviđa priznavanje ruskog jezika kao zvaničnog u Ukrajini i dodjeljivanje zvaničnog statusa Ruskoj pravoslavnoj crkvi.