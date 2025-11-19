Amerika poslala dva generala u Ukrajinu radi obnove mirovnih pregovora sa Rusijom.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa poslala je dva visoka generala američke vojske u Ukrajinu radi pokušaja obnove mirovnih pregovora sa Ruskom Federacijom, javlja "Skaj Njuz". Ovo je prva zvanična posjeta visokih zvaničnika iz američkog sektora Odbrane Kijevu od povratka Trampa na vlast, u januaru ove godine.
U Kijev su stigli vojni sekretar Den Driskol i načelnik štaba vojske Rendi Džordž. Prema saznanjima "Rojtersa", u četvrtak 20. novembra bi trebalo da se njih dvojica sastanu i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Tramp poslao generale kod Zelenskog: Bijela kuća mijenja taktiku za pregovore sa Rusijom