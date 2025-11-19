logo
Tramp poslao generale kod Zelenskog: Bijela kuća mijenja taktiku za pregovore sa Rusijom

Tramp poslao generale kod Zelenskog: Bijela kuća mijenja taktiku za pregovore sa Rusijom

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Amerika poslala dva generala u Ukrajinu radi obnove mirovnih pregovora sa Rusijom.

SAD obnavlja mirovne pregovore sa rusijom Izvor: photoibo/Noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa poslala je dva visoka generala američke vojske u Ukrajinu radi pokušaja obnove mirovnih pregovora sa Ruskom Federacijom, javlja "Skaj Njuz". Ovo je prva zvanična posjeta visokih zvaničnika iz američkog sektora Odbrane Kijevu od povratka Trampa na vlast, u januaru ove godine.

U Kijev su stigli vojni sekretar Den Driskol i načelnik štaba vojske Rendi Džordž. Prema saznanjima "Rojtersa", u četvrtak 20. novembra bi trebalo da se njih dvojica sastanu i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Tagovi

SAD Rusija pregovori Ukrajina

