"Susret nije odložen, jer nikad nije ni najavljen": Prva reakcija iz Rusije nakon odlaganja susreta

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ruski i američki predsjednici, Vladimir Putin i Donald Tramp, još nemaju zakazan susret. Prema njegovim riječima, samit nije odložen jer zvanično nikada nije ni bio najavljen.

peskov o otkazanom sastanku trampa i putina Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press/Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je danas da nije određen datum kada bi mogli da se sastanu ruski i američki predsjednici, Vladimir Putin i Donald Tramp.

Komentarišući medijske natpise iz SAD o mogućem odlaganju samita između Rusije i SAD, on je rekao da "nema konkretnih datuma" i da ih nije postavio ni Putin, a ni Tramp.

"Samit nije odložen, jer nije ni bio zvanično zakazan. Potrebne su ozbiljne pripreme, i taj proces može potrajati", rekao je Peskov, prenijela je agencija Interfaks.

Povodom medijskih spekulacija da je susret dvojice lidera u Budimpešti odložen, Peskov je rekao da "ne može se odložiti nešto što nije bilo ni zakazano". Takođe, odbio je da javno govori o konkretnim prijedlozima Moskve za samit.

"To nije nešto što treba da se saopštava putem megafona. Takvi procesi moraju da se vode diskretno, kako bi bili efikasni i rezultirali uspjehom", istakao je Peskov.

