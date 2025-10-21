"Susret nije odložen, jer nikad nije ni najavljen": Prva reakcija iz Rusije nakon odlaganja susreta

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ruski i američki predsjednici, Vladimir Putin i Donald Tramp, još nemaju zakazan susret. Prema njegovim riječima, samit nije odložen jer zvanično nikada nije ni bio najavljen.
Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je danas da nije određen datum kada bi mogli da se sastanu ruski i američki predsjednici, Vladimir Putin i Donald Tramp.
Komentarišući medijske natpise iz SAD o mogućem odlaganju samita između Rusije i SAD, on je rekao da "nema konkretnih datuma" i da ih nije postavio ni Putin, a ni Tramp.
"Samit nije odložen, jer nije ni bio zvanično zakazan. Potrebne su ozbiljne pripreme, i taj proces može potrajati", rekao je Peskov, prenijela je agencija Interfaks.
Povodom medijskih spekulacija da je susret dvojice lidera u Budimpešti odložen, Peskov je rekao da "ne može se odložiti nešto što nije bilo ni zakazano". Takođe, odbio je da javno govori o konkretnim prijedlozima Moskve za samit.
"To nije nešto što treba da se saopštava putem megafona. Takvi procesi moraju da se vode diskretno, kako bi bili efikasni i rezultirali uspjehom", istakao je Peskov.