"Šire se neprovjerene informacije": Oglasio se MOL nakon požara u rafineriji

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Oglasila se kompanija MOL nakon velikog požara u njihovoj rafineriji nafte Sažalombata.

Oglasio se MOL nakon požara u rafineriji Izvor: X/@panyiszabolcs

U ponedjeljak uveče izbio je veliki požar u MOL-ovoj rafineriji nafte Sažalombata, koja se nalazi oko 30 kilometara jugozapadno od Budimpešte.

Sada se oglasila i sama kompanija koja je istakla da su informacije koje se trenutno šire društvenim mrežama i pojedinim medijima neproverene i da nije bilo nikakvog spoljnog uticaja na sam požar.

"U ponedjeljak uveče izbio je požar u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav. Vatrogasci su lokalizovali požar i trenutno rade na obezbjeđivanju prostora. Nema povrijeđenih, a tačan uzrok nesreće se ispituje. Pratimo hitne protokole u pogođenim postrojenjima i, paralelno sa procjenom štete, postepeno ponovo pokrećemo jedinice koje nisu zahvaćene požarom. U narednom periodu fokusiraćemo se na snabdevanje Mađarske i razmatrati potrebu korišćenja strateških rezervi. Nadležni kontinuirano prate kvalitet vazduha i nisu izmjerene vrijednosti iznad zdravstvenih granica. Snabdijevanje gorivom Mađarske je obezbijeđeno, a o situaciji ćemo redovno izvještavati", naveo je MOL.

Intervencija je trajala do ranih jutarnjih sati, a požar je lokalizovan.

(MONDO)

Tagovi

mol Mađarska rafinerija

