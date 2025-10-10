Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

Naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu sankcija NIS-u, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Izvor: NIS

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da će mađarska naftna kompanija MOL povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdijevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a", rekao je Sijarto u objavi na Fejsbuku.

Dodao je i da ovo povećanje neće moći u potpunosti da zamijeni nedostatak isporuka iz Hrvatske.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procjena da rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra i dodao da kada je riječ o gorivu, problema neće biti do Nove godine.

(MONDO)