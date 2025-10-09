"Snabdijevanje gorivom stabilno": Sankcije NIS-u ne ugrožavaju tržište Srpske

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić izjavio je da domaće tržište nije ugroženo zbog sankcija koje su Sjedinjene Države uvele Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Tržište Republike Srpske i BiH je spremno dočekalo sankcije", rekao je Savić.

On je napomenuo da je u proteklih deset dana na snazi obustava isporuka iz Pančeva, što se nije odrazilo na snabdijevanje i cijene na maloprodajnim objektima.

"Nadamo se da ćemo u tom režimu i nastaviti poslovanje. Ako ne bude nekih dodatnih komplikacija, trenutno ne vidimo problem sa snabdijevanjem tržišta Republike Srpske i BiH", naveo je Savić.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj trenutna cijena dizela iznosi od 2,31 do 2,35 KM, jer je stanje na svjetskoj berzi mirno prethodnih mjesec do dva.

"Došlo je i do manjeg pada cijena u prethodnom periodu i kako sada stvari stoje u narednih sedam do deset dana ne vidimo veće promjene cijena na svjetskoj berzi", rekao je Savić.

Sankcije koje su Sjedinjene Države uvele Naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji stupile su jutros na snagu, nakon što Vašington nije produžio licencu, saopšteno je iz NIS-a.

Iz NIS-a su naglasili da su obezbijeđene dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdjevene svim vrstama naftnih derivata.

