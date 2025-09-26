logo
"Ugrožavaju rad kompanije i socijalnu stabilnost više od 13.000 zaposlenih": Prvo oglašavanje NIS o sankcijama

Autor Uroš Matejić
Ministarstvo finansija SAD izdalo je novu licencu kompaniji NIS, omogućavajući joj da nastavi operativne aktivnosti do 1. oktobra 2025. godine, dok traje zahtjev za uklanjanje sa SDN liste.

Prvo oglašavanje NIS o sankcijama Izvor: Youtube/ Fruska gora

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra 2025. godine. NIS je 14. marta podnio Ministarstvu finansija SAD i zahtjev za uklanjanje kompanije sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces.

Kako se navodi u saopštenju NIS, u takvim uslovima, kompanija nastoji da prilagodi poslovanje novonastalim okolnostima i prioriteti ostaju očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.

"Kompanija je obezbijedila dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljne količine naftnih derivata za snabdijevanje tržišta u ovom trenutku. Benzinske stanice kompanije su uredno snabdievene svim vrstama naftnih derivata i spremne da zadovolje potrebe potrošača", navodi se u saopštenju, i dodaje:

"Kompanija NIS poštuje zakone Republike Srbije i drugih država na čijim tržištima posluje i svojim poslovanjem nije doprinela uvođenju sankcija koje ugrožavaju rad kompanije i socijalnu stabilnost više od 13.000 zaposlenih. NIS će nastaviti da prati promjene i redovno obavještava javnost i svoje zaposlene o svim bitnim izmenama. Takođe, NIS nastavlja saradnju sa Ministarstvom finansija SAD na zahtjevu za uklanjanje sa liste sankcija i produženja licence, kao i saradnju sa akcionarima na rješavanju novonastale situacije", navodi se.

