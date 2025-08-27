logo
"Situacija je složena": Sankcije NIS-u ponovo odgođene, novi rok 26. septembar

Autor Dušan Volaš
0

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odgodilo je, po šesti put, primjenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), a sljedeći rok je 26. septembar, potvrdila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

NIS Izvor: NIS

Ona je istakla je da će "NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbjeđuje stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima", javila je Radio-televizija Srbije.

"Krajnji cilj je uklanjanje NIS sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, što je proces koji ne zavisi od Srbije. Nadamo se da će nastavak razgovora na visokom nivou između SAD i Rusije doprinijeti napretku za cio paket američkih sankcija ruskim kompanijama, kao i dogovoru koji bi mogao pozitivno da utiče na otklanjanje neizvjesnosti i u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i uklanjanja kompanije sa liste sankcija", navela je Đedović Handanović.

Srbija je dosadašnjim odgađanjem sankcija uspjela da sačuva energetsku sigurnost, ocijenila je resorna ministarka, ističući da je "uprkos složenim okolnostima" na koje nije mogla uticati, "obezbijeđeno da rafinerija ima dovoljno sirove nafte i da nastavi sa radom".

"Zahvalni smo američkoj administraciji na dosadašnjem razumijevanju. Situacija ostaje složena i država nastavlja da ulaže maksimalne napore i da vodi aktivan dijalog i sa američkom i sa ruskom stranom", naglasila je Đedović Handanović.

"Nastavićemo da se borimo svim diplomatskim sredstvima da bi se obezbijedila stabilnost snabdijevanja za naše građane i privredu", zaključila je Đedović Handanović.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović ocijenio je juče da NIS trenutno radi normalno, a da su zalihe goriva u Srbiji dovoljne za šest do osam mjeseci, kao i da nema opasnosti od cjenovnih udara ili nestašica nafte.

(FoNet)

