Odložene sankcije NIS-u: Pomjera se primjena za još 8 dana 1

Odložene sankcije NIS-u: Pomjera se primjena za još 8 dana

Autor mondo.ba
1

Sankcije NIS-u odložene su za još osam dana.

Odložene sankcije industriji NIS Izvor: YT/NISSrbija/Pink

Sjedinjene Američke Države ipak su odložile sankcije Naftnoj industriji Srbiji (NIS) za još osam dana, saznaje "Blic". Pomjeren je početak primjene sankcija nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji boravi u Americi.

Da podsjetimo, ranije u toku dana se obratio predsjednik Srbije iz Njujorka o sankcijama NIS-u. Tada je rekao da će Srbija nastaviti da pregovara sa Amerikancima i Rusima.

"Jutros smo vodili razgovore vezane za sankcije Naftnoj industriji Srbije, šta ćemo posle 1. oktobra. Molili smo za još jedan produžetak, ne vjerujem da će doći do toga.

Imali smo duge i ozbiljne razgovore, čekamo odgovor. Ne verujem da će biti promenjen odgovor.

Situacija je jako ozbiljna oko NIS-a, sa Hrvatima ništa neću dogovarati osim onog što je službeno potpisano. Naše je da razgovaramo sa Rusima, prije svega jer je kompanija njihova većinski.

Da vidimo šta oni misle, da pričamo i sa Amerikancima i da izvučemo zemlju. Suviše smo mi mali, preko NIS-a se odvijaju veliki geopolitički procesi", izjavio je ranije danas Aleksandar Vučić.

(Blic/MONDO)

NIS sankcije

