Hrvatski ministar: Spremni smo kupiti Naftnu industriju Srbije

Ako je to rješenje, Hrvatska je spremna da kupi Naftnu industriju Srbije (NIS), a ruka je ispružena, izjavio je hrvatski ministar ekonomije Ante Šušnjar, komentarišući uvođenje američkih sankcija NIS-u

Izvor: Adam Radosavljevic/shutterstock

Kako je rekao, iako je Janaf dobio licencu od američke strane za dotok nafte NIS-u do 15. oktobra, sama kompanija nije dobila dozvolu za isti period.

"Moje informacije kažu da smo prevezli sve što je bilo u Janafovim terminalima i cjevovodu, što znači da nema više transporta nafte prema Srbiji", rekao je hrvatski ministar.

On je dodao da Janaf kontinuirano radi na diverzifikaciji svog poslovanja, pa će pokušati da nadoknadi “ispuštenu dobit” na drugim stranama.

Odbacio je tvrdnje o tome kako ovakav razvoj događaja ugrožava poziciju Hrvatske u pregovorima s MOL-om o snabdijevanju Mađarske i Slovačke dovoljnim količinama nafte.

"Mi smo kao lojalan partner NATO i EU, uložili značajna sredstva u svoju infrastrukturu. Spremni smo isporučiti dovoljne količine nafte Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji kada to okolnosti i geopolitičke prilike dopuste", pojasnio je.

Međutim, ministar Šušnjar osvrnuo se i na planove Republike Hrvatske za moguće preuzimanje NIS-a, naglasivši kako je država spremna na takav potez:

"Naša ruka je ispružena, ako je to rješenje, mi smo spremni i za tu opciju kako bismo osigurali kontinuitet poslovanja Janafa i zaštitili interese kompanije koji su već 40 godina usko povezani s NIS-om", rekao je on.

To bi, kako je naglasio, značajno olakšalo poziciju Srbije i Hrvatske. Šušnjar je napomenuo da se aktuelna situacija može odraziti nepovoljno i na tržište Bosne i Hercegovine.

"Iz rafinerije u Pančevu snabdijeva se 20 posto tržišta derivata u BiH. Ovo je dodatni izazov i za BiH, a do kraja mjeseca očekujemo završetak modernizacije rafinerije u Rijeci, čime bi se povećali kapaciteti pa bismo na taj način mogli pomoći Bosni i Hercegovini, a djelimično i Srbiji", dodao je Šušnjar.