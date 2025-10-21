logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako je došlo do eksplozije u rafineriji MOL u Budimpešti? Ukrajinski novinar: "Kijev je izveo sabotažu" 2

Kako je došlo do eksplozije u rafineriji MOL u Budimpešti? Ukrajinski novinar: "Kijev je izveo sabotažu"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
2

Požar je lokalizovan tokom jutra, ali poslije 9 časova radovi na gašenju su i dalje u toku.

Kako je došlo do eksplozije u rafineriji MOL u Budimpešti? Izvor: X/Szabolcs Panyi/Printscreen

U ponedeljak uveče izbio je veliki požar u MOL-ovoj rafineriji nafte Sažalombata, koja se nalazi oko 30 kilometara jugozapadno od Budimpešte. Mediji u Mađarskoj pišu da je „nebo pocrvenilo“ i da je oko 50 vatrogasaca cijelu noć pokušavalo da stavi požar pod kontrolu, što su uspjeli tek u zoru.

Društvene mreže su preplavile fotografije i video snimci požara, koji je bio vidljiv iz svih okolnih mjesta, uključujući i Budimpeštu. Oglasio se i gradonačelnik Mihalj Vezer, koji je podijelio informacije koje su mu poslate iz MOL-a.

"Vatrogasna brigada postrojenja MOL odmah je započela intervenciju nakon što je podignut alarm i uspjela je da lokalizuje požar za kratko vrijeme. Gust dim koji se stvorio tokom gašenja požara vidi se iz nekoliko naselja u tom području. U požaru nije bilo povrijeđenih, a okolna naselja nisu bila ugrožena. Trenutno su u toku zvanične i interne istrage kako bi se utvrdili uzroci nesreće. MOL čini sve što je moguće da što pre uspostavi bezbjedan rad postrojenja“, objavio je on.

Mađarski novinar Sabolč Panji piše da se požar dogodio samo nekoliko sati nakon eksplozije u rafineriji Lukoila u Ploještiju, u Rumuniji. Isto je izvijestio i ukrajinski istraživački novinar Anatolij Šari, oštar kritičar Volodimira Zelenskog.

"MOL-ov objekat, najveći i najmoderniji u Mađarskoj, prima rusku naftu preko naftovoda Baratšag. Rumunski objekat pripada ruskoj kompaniji Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 miliona barela nafte, što ga čini jednim od najvećih preduzeća u Rumuniji. Kijev je shvatio da je izvođenje sabotaže u Ukrajini bezbjedno i da niko neće biti kažnjen, pa je otišao korak dalje. Šta je sljedeće, bombardovanje političkih protivnika?“, najavio je Šarij.

Požar je lokalizovan tokom jutra, ali posle 9 časova radovi na gašenju su i dalje u toku, prema mađarskim medijima. Uprava za upravljanje katastrofama je saopštila da je uzrok požara eksplozija koja se dogodila u postrojenju za preradu sirovina.

Prema informacijama reportera Teleksa koji je bio na licu mjesta, tokom jutra više nije bilo vidljivog dima ni plamena u blizini rafinerije. Međutim, kaže on, u ulici Olajmunkaš osjećao se zagušljiv smrad, mješavina benzina i sumpora.

(Mondo)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Budimpešta rafinerija mol eksplozija Mađarska

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Op ti ruski dronovi haha

Aco

A ko bi drugi uradio takvo nesto nego ukrajinci. To se osvecuju Madjarskoj sto ne podrzava ovo ludilo i rusofobiju kao ostatak EU. A kad se dokaze da ukrajinci stoje iza ovoga niko iz EU nece osuditi napad na suverenitet clanice njihove grupe jer se radi o njihovom proksiju koji je bitniji od jedne clanice EU. Neminovno uskoro cemo vidjeti raspad EU jer nemoguce je da prezivi u ovom formatu

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ