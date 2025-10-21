Požar je lokalizovan tokom jutra, ali poslije 9 časova radovi na gašenju su i dalje u toku.

U ponedeljak uveče izbio je veliki požar u MOL-ovoj rafineriji nafte Sažalombata, koja se nalazi oko 30 kilometara jugozapadno od Budimpešte. Mediji u Mađarskoj pišu da je „nebo pocrvenilo“ i da je oko 50 vatrogasaca cijelu noć pokušavalo da stavi požar pod kontrolu, što su uspjeli tek u zoru.

Društvene mreže su preplavile fotografije i video snimci požara, koji je bio vidljiv iz svih okolnih mjesta, uključujući i Budimpeštu. Oglasio se i gradonačelnik Mihalj Vezer, koji je podijelio informacije koje su mu poslate iz MOL-a.

"Vatrogasna brigada postrojenja MOL odmah je započela intervenciju nakon što je podignut alarm i uspjela je da lokalizuje požar za kratko vrijeme. Gust dim koji se stvorio tokom gašenja požara vidi se iz nekoliko naselja u tom području. U požaru nije bilo povrijeđenih, a okolna naselja nisu bila ugrožena. Trenutno su u toku zvanične i interne istrage kako bi se utvrdili uzroci nesreće. MOL čini sve što je moguće da što pre uspostavi bezbjedan rad postrojenja“, objavio je on.

Mađarski novinar Sabolč Panji piše da se požar dogodio samo nekoliko sati nakon eksplozije u rafineriji Lukoila u Ploještiju, u Rumuniji. Isto je izvijestio i ukrajinski istraživački novinar Anatolij Šari, oštar kritičar Volodimira Zelenskog.

"MOL-ov objekat, najveći i najmoderniji u Mađarskoj, prima rusku naftu preko naftovoda Baratšag. Rumunski objekat pripada ruskoj kompaniji Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 miliona barela nafte, što ga čini jednim od najvećih preduzeća u Rumuniji. Kijev je shvatio da je izvođenje sabotaže u Ukrajini bezbjedno i da niko neće biti kažnjen, pa je otišao korak dalje. Šta je sljedeće, bombardovanje političkih protivnika?“, najavio je Šarij.

Požar je lokalizovan tokom jutra, ali posle 9 časova radovi na gašenju su i dalje u toku, prema mađarskim medijima. Uprava za upravljanje katastrofama je saopštila da je uzrok požara eksplozija koja se dogodila u postrojenju za preradu sirovina.

Prema informacijama reportera Teleksa koji je bio na licu mjesta, tokom jutra više nije bilo vidljivog dima ni plamena u blizini rafinerije. Međutim, kaže on, u ulici Olajmunkaš osjećao se zagušljiv smrad, mješavina benzina i sumpora.

