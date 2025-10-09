Drama u Parizu: Eksplozija i požar u podrumu "Orange" zgrade, povrijeđeni radnici, prekinute veze za 80.000 ljudi

Troje radnika je povrijeđeno u eksploziji na jednoj od tehničkih lokacija kompanije "Oranž" u Parizu, saopštila je gradonačelnik okruga Rašida Dati, dodajući da je došlo do prekida na telekomunikacionim vezama za oko 80.000 korisnika.
Ona je dodala da su od troje povrijeđenih dvije osobe u kritičnom stanju nakon eksplozije koja je izazvala požar.
Incident se dogodio danas oko 10.00 časova u podrumu zgrade na Aveniji de Saks u Parizu.
Požar je lokalizovala vatrogasna brigada, a timovi telekomunikacionog operatera "Oranž" rade na obnavljanju telefonskih i internet usluga za oko 80.000 korisnika.
Detalji i okolnosti eksplozije nisu poznati.