Drama u Parizu: Eksplozija i požar u podrumu "Orange" zgrade, povrijeđeni radnici, prekinute veze za 80.000 ljudi

Troje radnika je povrijeđeno u eksploziji na jednoj od tehničkih lokacija kompanije "Oranž" u Parizu, saopštila je gradonačelnik okruga Rašida Dati, dodajući da je došlo do prekida na telekomunikacionim vezama za oko 80.000 korisnika.

Izvor: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

Ona je dodala da su od troje povrijeđenih dvije osobe u kritičnom stanju nakon eksplozije koja je izazvala požar.

Incident se dogodio danas oko 10.00 časova u podrumu zgrade na Aveniji de Saks u Parizu.

Požar je lokalizovala vatrogasna brigada, a timovi telekomunikacionog operatera "Oranž" rade na obnavljanju telefonskih i internet usluga za oko 80.000 korisnika.

Detalji i okolnosti eksplozije nisu poznati.