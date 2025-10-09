logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Parizu: Eksplozija i požar u podrumu "Orange" zgrade, povrijeđeni radnici, prekinute veze za 80.000 ljudi

Drama u Parizu: Eksplozija i požar u podrumu "Orange" zgrade, povrijeđeni radnici, prekinute veze za 80.000 ljudi

Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Troje radnika je povrijeđeno u eksploziji na jednoj od tehničkih lokacija kompanije "Oranž" u Parizu, saopštila je gradonačelnik okruga Rašida Dati, dodajući da je došlo do prekida na telekomunikacionim vezama za oko 80.000 korisnika.

Drama u Parizu: Eksplozija i požar u podrumu "Orange" zgrade, povrijeđeni radnici, prekinute veze za 80.000 ljudi Izvor: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

Ona je dodala da su od troje povrijeđenih dvije osobe u kritičnom stanju nakon eksplozije koja je izazvala požar.

Incident se dogodio danas oko 10.00 časova u podrumu zgrade na Aveniji de Saks u Parizu.

Požar je lokalizovala vatrogasna brigada, a timovi telekomunikacionog operatera "Oranž" rade na obnavljanju telefonskih i internet usluga za oko 80.000 korisnika.

Detalji i okolnosti eksplozije nisu poznati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

eksplozija Francuska Pariz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ