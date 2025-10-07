logo
Eksplozije uzdrmale prestonicu Francuske: Zapalio se kombi samo nekoliko metara od premijera (VIDEO)

Eksplozije uzdrmale prestonicu Francuske: Zapalio se kombi samo nekoliko metara od premijera (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Centar Pariza jutros je potresen serijom eksplozija, a u blizini kancelarije premijera Sebastijana Lekorna izbio je požar. Svjedoci su prijavili dim i zvuke eksplozija, dok su vatrogasci brzo reagovali i sprečili širenje vatre na okolne zgrade.

Eksplozija u Parizu Izvor: X/AudreyTison/Printscreen

Eksplozije su potresla centar Pariza jutros, prije nego što je izbio požar u kombiju u blizini kancelarije francuskog premijera. Svjedoci su izvijestili da su čuli tri eksplozije preko puta hotela "De Matinjon", zvanične rezidencije francuskog premijera. Požar se dogodio u vrijeme kada premijer Sebastijan Lekornu treba da održi sastanke nakon ostavke, piše "Mirror".

Svjedoci su podijelili snimke posljedica eksplozije na društvenim mrežama. Jedan video prikazuje dim koji izlazi iz kombija koji pripada francuskoj kompaniji za javnu rasvjetu.

Lokalni mediji izvještavaju da pariska vatrogasna služba kaže da je požar bio ograničen na kombi i da se nije proširio na druge zgrade. Vatrogasna vozila su dojurila, a navodno su u kombiju bile boce sa gasom.

Francuska Pariz eksplozija

