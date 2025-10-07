Eksplozije uzdrmale prestonicu Francuske: Zapalio se kombi samo nekoliko metara od premijera (VIDEO)

Centar Pariza jutros je potresen serijom eksplozija, a u blizini kancelarije premijera Sebastijana Lekorna izbio je požar. Svjedoci su prijavili dim i zvuke eksplozija, dok su vatrogasci brzo reagovali i sprečili širenje vatre na okolne zgrade.
Eksplozije su potresla centar Pariza jutros, prije nego što je izbio požar u kombiju u blizini kancelarije francuskog premijera. Svjedoci su izvijestili da su čuli tri eksplozije preko puta hotela "De Matinjon", zvanične rezidencije francuskog premijera. Požar se dogodio u vrijeme kada premijer Sebastijan Lekornu treba da održi sastanke nakon ostavke, piše "Mirror".
Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment@franceinfopic.twitter.com/aN9dOOlL3F— AudreyTison (@AudreyTison)October 7, 2025
Svjedoci su podijelili snimke posljedica eksplozije na društvenim mrežama. Jedan video prikazuje dim koji izlazi iz kombija koji pripada francuskoj kompaniji za javnu rasvjetu.
#Parisblast after van blaze near Prime Minister's office with multiple#explosionreported injuries Francehttps://t.co/a95NpKNxKK— mike k cohen (@MikeofNewYORK)October 7, 2025
Lokalni mediji izvještavaju da pariska vatrogasna služba kaže da je požar bio ograničen na kombi i da se nije proširio na druge zgrade. Vatrogasna vozila su dojurila, a navodno su u kombiju bile boce sa gasom.
Un#incendiede camionnette a eu lieu à côté du bureau du premier ministre, rue de Varenne, vers 9h40. La fumée est visible via notre camérahttps://t.co/pIG411w4OD— Guillaume Séchet (@Meteovilles)October 7, 2025
