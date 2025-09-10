Haos na ulicama Francuske: Masovni protesti prerasli u nerede, blokirani putevi i škole (FOTO/VIDEO)

Najmanje 83 osobe su uhapšene na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, a prema pisanju francuskih medija 75 demonstranata je uhapšeno u Parizu i obližnjim mjestima.
Policija je saopštila da je takođe "koristila resurse da rastera neprijateljski nastrojene demonstrante koji su blokirali saobraćaj na Univerzitetskom mostu i kejevima", prenosi BFM TV.
Proteste je organizovala grupa ''Blokirajmo sve'', a prema informacijama francuske žandarmerije, više od 1.000 demonstranata je na ulicama Francuske i 10 puteva je blokirano.
Nekoliko velikih grupa demonstranata okupilo se u Lionu gde oko 100 ljudi blokira kružni tok Fejsin nakon blokade obližnjeg puta, prenosi BFM.
Portparol Nacionalne žandarmerije Ervan Koifard rekao je da su tenzije veće na zapadu zemlje, a da su "značajne akcije" izvršene u regionu Bretanja.
"One se kreću od oštećivanja kamera za merenje brzine do operacija provere i blokiranja. Ako je u pitanju provjera, dajemo prioritet dijalogu, ako je u pitanju blokiranje, nastavićemo sa deblokiranjem", rekao je on.
#BloquonsTout: Protest action is planned today all over#France— Katrine Lyngsø (@KatrineLyngso)September 10, 2025
➡️ In#Paris, a few young demonstrators are trying to block the ring road entrances to the capital.
But the police quickly removed them.
Porte de Montreuil#10septembre#F24pic.twitter.com/NOEdTv1v0L
Ranije danas, odlazeći ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo rekao je da su osujećeni pokušaji blokada u Parizu i Bordou, dok su službe unutrašnje bezbjednosti Francuske saopštile da očekuju da će oko 100.000 ljudi učestvovati u demonstracijama i blokadama širom zemlje.
Ispred gimnazije Elen - Buše u Parizu došlo je do sukoba Specijalnih jedinica francuske policije (CRS) i demonstranata koji policiju gađaju smećem i kamenjem.
Ispred škole su postavljene kante sa smećem i samo mali broj učenika je uspio da uđe u učionicu.
Le boulevard bloqué à#Compans#Toulouse#10septembre.pic.twitter.com/gU8SfFSaiJ— Hadrien Clouet (@HadrienClouet)September 10, 2025
Demonstranti su pokušali da blokiraju stanicu gradskog prevoznika Montrej, ali je policija upotrebila suzavac, prenosi Figaro.
Oko stotinu učenika okupilo se ispred srednje škole Klod Mone u Parizu u 13. arondismanu, gdje su ispred dva ulaza postavili kante za smeće, a na kapijama je okačen transparent na kojem piše "Stop represiji, živeo srednjoškolski pokret".
Protesti su prijavljeni ispred još nekih srednjih škola u Parizu, a kako se navodi ispred škole između 12. i 13. aronddismana policija je upotrebila suzavac.
(Telegraf)