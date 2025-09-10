Haos na ulicama Francuske: Masovni protesti prerasli u nerede, blokirani putevi i škole (FOTO/VIDEO)

Najmanje 83 osobe su uhapšene na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, a prema pisanju francuskih medija 75 demonstranata je uhapšeno u Parizu i obližnjim mjestima.

Policija je saopštila da je takođe "koristila resurse da rastera neprijateljski nastrojene demonstrante koji su blokirali saobraćaj na Univerzitetskom mostu i kejevima", prenosi BFM TV.

Proteste je organizovala grupa ''Blokirajmo sve'', a prema informacijama francuske žandarmerije, više od 1.000 demonstranata je na ulicama Francuske i 10 puteva je blokirano.

Nekoliko velikih grupa demonstranata okupilo se u Lionu gde oko 100 ljudi blokira kružni tok Fejsin nakon blokade obližnjeg puta, prenosi BFM.

Portparol Nacionalne žandarmerije Ervan Koifard rekao je da su tenzije veće na zapadu zemlje, a da su "značajne akcije" izvršene u regionu Bretanja.

"One se kreću od oštećivanja kamera za merenje brzine do operacija provere i blokiranja. Ako je u pitanju provjera, dajemo prioritet dijalogu, ako je u pitanju blokiranje, nastavićemo sa deblokiranjem", rekao je on.

Ranije danas, odlazeći ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo rekao je da su osujećeni pokušaji blokada u Parizu i Bordou, dok su službe unutrašnje bezbjednosti Francuske saopštile da očekuju da će oko 100.000 ljudi učestvovati u demonstracijama i blokadama širom zemlje.

Ispred gimnazije Elen - Buše u Parizu došlo je do sukoba Specijalnih jedinica francuske policije (CRS) i demonstranata koji policiju gađaju smećem i kamenjem.

Ispred škole su postavljene kante sa smećem i samo mali broj učenika je uspio da uđe u učionicu.

Demonstranti su pokušali da blokiraju stanicu gradskog prevoznika Montrej, ali je policija upotrebila suzavac, prenosi Figaro.

Oko stotinu učenika okupilo se ispred srednje škole Klod Mone u Parizu u 13. arondismanu, gdje su ispred dva ulaza postavili kante za smeće, a na kapijama je okačen transparent na kojem piše "Stop represiji, živeo srednjoškolski pokret".

Protesti su prijavljeni ispred još nekih srednjih škola u Parizu, a kako se navodi ispred škole između 12. i 13. aronddismana policija je upotrebila suzavac.

