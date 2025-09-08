Pala Vlada Francuske: Makron satjeran u ćošak, ima 3 opcije

Pala je francuska vlada!
Francuski parlament izglasao je danas nepovjerenje vladi premijeru Fransoi Bajruu, prenosi "Gardijan". Ovo je već treći pad vlade u Francuskoj nakon vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani u junu 2024. godine.
Bajru nije uspio da "progura" nove ekonomske mjere koje su se odnosile na rezove u državnom budžetu. Sada francuski predsjednik Emanuel Makron ima tri opcije, to su:
- Imenovanje novog premijera
- Da ubijedi Bajrua da ostane vršilac dužnosti premijera do daljnjeg
- Raspisivanje novih vanrednih parlamentarnih izbora
Le gouvernement#Bayrouest tombé.— Tom Boyer (@tomalxbr)September 8, 2025
La France entre donc dans une crise politique inédite qui pourrait se terminer par la démission d’Emmanuel Macron dans quelques mois.pic.twitter.com/u9HD1BNvtw
(MONDO)