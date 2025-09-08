logo
Pala Vlada Francuske: Makron satjeran u ćošak, ima 3 opcije

Pala Vlada Francuske: Makron satjeran u ćošak, ima 3 opcije

Pala je francuska vlada!

Pala Vlada Francuske Izvor: Shutterstock

Francuski parlament izglasao je danas nepovjerenje vladi premijeru Fransoi Bajruu, prenosi "Gardijan". Ovo je već treći pad vlade u Francuskoj nakon vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani u junu 2024. godine.

Bajru nije uspio da "progura" nove ekonomske mjere koje su se odnosile na rezove u državnom budžetu. Sada francuski predsjednik Emanuel Makron ima tri opcije, to su:

  • Imenovanje novog premijera
  • Da ubijedi Bajrua da ostane vršilac dužnosti premijera do daljnjeg
  • Raspisivanje novih vanrednih parlamentarnih izbora

 (MONDO)

