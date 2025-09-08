Francusku čeka haos na ulicama nakon pada vlade: Marin Le Pen ponovo ne da mira Makronu

Francuska je ušla u nezapamćenu političku krizu zbog 4. pada vlade za vrijeme mandata Emanuela Makrona.

U Francuskoj je danas pala vlada nakon samo devet mjeseci. Ovo je četvrta vlada kojoj je izglasano nepovjerenje za vrijeme mandata francuskog predsjednika Emanuela Makrona, piše "EurActiv".

Kada je premijer Fransoa Bajru, kome je danas izglasano nepovjerenje u parlamentu, preuzeo funkciju u decembru 2024. godine. On je tada najavio da želi da postigne velike stvari do narednih redovnih predsjedničkih izbora 2027. godine.

Za njegovu smjenu glasalo je 364 poslanika, a protiv 194. Bajru je četvrti francuski premijer za nešto više od godinu dana i "pao" je zbog iste teme kao i njegov prethodnik Mišel Barnije, a to su ekonomske reforme i budžetski rezovi.

U svom posljednjem obraćanju, Bajru je otkrio da je dug Francuske 3,415 milijardi evra. Rasprava među poslanicima u parlamentu bila je vrlo oštra prije glasanja jer je Boris Valo, predsjednik poslaničke grupe socijalista, optužio Bajruu da "daje lažna obećanja", dok je već vrelu atmosferu dodatno "napumpala" Marin le Pen, liderka krajnje desnice.

Ona je rekla da je vrijeme da "Makron ustupi mjesto narodu". Takođe, raspuštanje Skupštine je okarakterisala kao "obavezu, ne opciju".

Kakve mjere je zagovarao Fransoa Bajru?

Francuski premijer Fransoa Bajru je povećao broj svojih medijskih nastupa kako bi preciznije objasnio naciji mjere štednje vrijedne 44 milijarde evra. Htio je da revidira i odluku o odlasku u penziju sa 64 godine.

Ta mjera je uvedena 2023. godine i naišla je na vrlo buran odgovor Francuza jer su izbile masovne demonstracije širom zemlje i trajale su mjesecima. Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen je u svojim javnim nastupima otkrila da su oni "odgovorna opozicija" i da su birali trenutak kada će pokušati da obore vladu, a to nisu uradili kada je francuska vlada bila u najvećoj krizi.

Šta čeka Francusku?

Za srijedu 10. septembar zakazani su masovni protesti. Francuski parlament takođe očekuje izglasavanje budžeta za 2026. godinu, a Makron bi morao što prije da pronađe rješenje za mjesto premijera, ima rok od 10 dana.

