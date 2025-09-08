logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francusku čeka haos na ulicama nakon pada vlade: Marin Le Pen ponovo ne da mira Makronu

Francusku čeka haos na ulicama nakon pada vlade: Marin Le Pen ponovo ne da mira Makronu

0

Francuska je ušla u nezapamćenu političku krizu zbog 4. pada vlade za vrijeme mandata Emanuela Makrona.

Nakon pada vlade najavljeni protesti u Francuskoj Izvor: Sebastien TOUBON / imago stock&people/JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia

U Francuskoj je danas pala vlada nakon samo devet mjeseci. Ovo je četvrta vlada kojoj je izglasano nepovjerenje za vrijeme mandata francuskog predsjednika Emanuela Makrona, piše "EurActiv".

Kada je premijer Fransoa Bajru, kome je danas izglasano nepovjerenje u parlamentu, preuzeo funkciju u decembru 2024. godine. On je tada najavio da želi da postigne velike stvari do narednih redovnih predsjedničkih izbora 2027. godine.

Za njegovu smjenu glasalo je 364 poslanika, a protiv 194. Bajru je četvrti francuski premijer za nešto više od godinu dana i "pao" je zbog iste teme kao i njegov prethodnik Mišel Barnije, a to su ekonomske reforme i budžetski rezovi.

U svom posljednjem obraćanju, Bajru je otkrio da je dug Francuske 3,415 milijardi evra. Rasprava među poslanicima u parlamentu bila je vrlo oštra prije glasanja jer je Boris Valo, predsjednik poslaničke grupe socijalista, optužio Bajruu da "daje lažna obećanja", dok je već vrelu atmosferu dodatno "napumpala" Marin le Pen, liderka krajnje desnice.

Ona je rekla da je vrijeme da "Makron ustupi mjesto narodu". Takođe, raspuštanje Skupštine je okarakterisala kao "obavezu, ne opciju".

Pogledajte fotografije Marin Le Pen

Kakve mjere je zagovarao Fransoa Bajru?

Francuski premijer Fransoa Bajru je povećao broj svojih medijskih nastupa kako bi preciznije objasnio naciji mjere štednje vrijedne 44 milijarde evra. Htio je da revidira i odluku o odlasku u penziju sa 64 godine.

Ta mjera je uvedena 2023. godine i naišla je na vrlo buran odgovor Francuza jer su izbile masovne demonstracije širom zemlje i trajale su mjesecima. Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen je u svojim javnim nastupima otkrila da su oni "odgovorna opozicija" i da su birali trenutak kada će pokušati da obore vladu, a to nisu uradili kada je francuska vlada bila u najvećoj krizi.

Šta čeka Francusku?

Za srijedu 10. septembar zakazani su masovni protesti. Francuski parlament takođe očekuje izglasavanje budžeta za 2026. godinu, a Makron bi morao što prije da pronađe rješenje za mjesto premijera, ima rok od 10 dana.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska vlada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ