Da li će ostati bez četvrtog premijera u tri godine? Francuski šef vlade suočava se glasanjem o povjerenju

Francuski parlament će glasati o povjerenju vladi premijera Fransoa Bajrua, a uprkos njegovim naporima da tokom vikenda obezbijedi većinu koja bi podržala njegovu vladu, u tome nije uspio.

Izvor: Antonin Albert/Shutterstock

Fransoa Bajru, četvrti francuski premijer u posljednje tri godine, suočava se sa gotovo sigurnim porazom na glasanju o povjerenju koje će se održati danas (8. septembar), što dodatno pojačava političku neizvesnost za drugu najveću ekonomiju evrozone.

Pad vlade će vjerovatno pogoršati paralizu Francuske u ključnom trenutku za Evropu koja traži jedinstvo pred licem ruskog rata u Ukrajini, sve dominantnije Kine i trgovinskih tenzija sa Sjedinjenim Državama, piše Indeks. Ovaj haos takođe ugrožava sposobnost zemlje da obuzda svoj dug dok se suočava sa smanjenjem kreditnog rejtinga.

Francuska se suočava sa pritiskom da sredi svoje finansije, sa prošlogodišnjim deficitom koji je skoro dvostruko veći od ograničenja Evropske unije od tri procenta. Javni dug Francuske prošle godine iznosio je 113,9 procenata BDP-a.

Glasanje o nepovjerenju zakazano je za ponedeljak popodne (8. septembar).

Uprkos nizu razgovora i medijskih nastupa otkako je 25. avgusta pozvao na glasanje o povjerenju usred napete debate o predlogu zakona o budžetu, Bajru nije uspio da obezbijedi većinu tokom vikenda.

Opozicioni lideri iz celog političkog spektra jasno su stavili do znanja da ga neće podržati.

"Vlada će pasti", rekao je Žan-Lik Melanšon, lider ljevičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), a drugi političari ljevice i desnice izrazili su slična osjećanja.

Ako parlament izglasa nepovjerenje Bajruu, predsednik Emanuel Makron će vjerovatno ponovo morati da traži premijera koji može da sprovede budžet kroz parlament, manje od godinu dana nakon što je Bajruov konzervativni prethodnik, Mišel Barnije, smenjen.

Makron je, kao i prošle godine, isključio raspuštanje parlamenta. Francuska je u političkoj krizi otkako je Makron raspisao vanredne izbore 2024. godine, na kojima nijedna stranka nije imala jasnu većinu u parlamentu.

(EUpravo zato/Index)