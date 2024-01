Ko je novi premijer Francuske: Gej, "rječiti snajperista" i blizak saradnik Makrona

Progurao zabranu nošenja islamske "abaje" u školama, hoće sad da zabrani i "wokizam" a nemire mladih u Francuskoj smatra apsolutnim prioritetom. Politički uspon ministra prosvete Gabrijela Atala je munjevit. I mnogi se pitaju gdje će se završiti.

U političkom vrtlogu koji je pratila ostavka premijerke Elizabet Born, Gabrijel Atal imenovan je za novog premijera Francuske. Ovaj 34-godišnji političar je član stranke Renesansa i bliski saradnik francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Atal je došao do političke scene s izuzetnim pedigreom. Rođen je 1990. godine, a već u ranoj mladosti pokazao je neobičan interes za politiku. Njegovo članstvo u stranci Renesansa i podrška Makronu označava ga kao dio nove generacije lidera koja se bori za svjež pristup politici.

Precizno, za početak školske godine, Gabrijel Atal, rekao je "dosta" i zabranio "abaju", dugi ogrtač koji nose žene u arapskom svijetu i u francuskim školama. "Abaji nije mjesto u školi. Moramo da formiramo čvrsti front", rekao je Atal. Ali, Gabrijel Atal nije ostao samo na tome: on želi da povuče i Makronovu propalu reformu mature, prenosi Velt.

On će povećati i plate jadno plaćenom nastavnom osoblju: u Francuskoj ne žele da predaju za sirotinjsku platu pa će ove godine ostati upražnjeno 3.000 mjesta učitelja, nastavnika i profesora. I donio je jasnu odluku kada je u pitanju mobing. U budućnosti će oni koji maltretiraju morati da idu iz škole, a ne žrtve.

Njegov prethodnik Pap Ndijaje je već razmišljao o sličnim stvarima, ali tek je 34-godišnji Atal napravio jasne rezove. Atal zabranjuje sada i ljevičarski "wokizam", što je u škole uveo upravo Ndijaje, inače porijeklom Senegalac, koji je zbog masovnog pokušaja lijeve indoktrinacije francuskog obrazovnog sistema preživio samo godinu dana na funkciji. Sa budžetom od 60 milijardi evra i 1,2 miliona ljudi u nastavnom osoblju, Ministarstvo Prosvjete je ključni dio vlade. A Makron je, kad je preuzeo predsjedničku funkciju, proglasio škole za centar svoje politike.

Poslije nereda krajem juna, u kojima su omladinci atakovali na javne zgrade, pljačkali prodavnice i palili škole, sportske hale i biblioteke, Makron je obrazovanje i stvarno postavio kao prioritet svoje vladavine. U nedavnom maratonskom intervjuu, nazvao je prosvjetu "majkom svih francuskih bitaka". Pa rekao: "Prosvjeta je osnova na kojoj ćemo ponovo izgraditi Francusku", koristeći riječ "autoritet" desetak puta u intervjuu na 16 stranica.

Senegalski doseljenik Ndijaje je bio previše bled i previše oprezan da bi bio oličenje tog autoriteta za razliku Atala, koji je godinama sveprisutan u francuskim medijima. On je telegeničan, nevjerovatno brz u razmišljanju i odlukama i generalno briljantan političar koji se u Makronovoj "ideologiji ničega" kreće "kao riba u vodi", hladnokrvno je konstatovao jedan čuveni francuski analitičar, za koga je Ndijaje bio lijevi intelektualac dok Atala vidi kao "snajperistu", verbalnog strijelca u službi predsjednika, koji savršeno preciziranom rečenicom ućutkava i ljevičarske i desničarske opozicione političare, navodi dalje u svom tekstu Velt.

Slično ga je opisao i "Le Monde" još 2017. godine, kada je Atal sa 28 godina stupio na veliku političku scenu. Od tada je njegov uspon bio tako brz i tako strm da se mnogi pitaju gde će i kada završiti. Kao gradonačelnik Pariza na predstojećim lokalnim izbora 2026. godine? Pozicija gradonačelnika Pariza je za druge bila odskočna daska do Jelisejske Palate. Ili će "mladi Atal", kako mu očinski tepa bivši premijer Žan Kaste, odmah ciljati na predsjedničku kandidaturu?

Najmlađi ministar Francuske

Ono što je sigurno je da Makron ne može da se kandiduje za treći mandat, i dok ministar finansija Bruno Le Mer i ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen tek pripremaju kandidature, "mladi Atal" tako brzo ostvaruje svoj meteorski uspon da se njegovim rivalima vrti u glavi. Prošle godine, kada je sa 33 godine imenovan za ministra budžeta, bio je najmlađi ministar u Petoj Republici i jedan od rijetkih koji se usudio da odbije ministarsko mjesto koje mu je prethodno bilo ponuđeno.

Nakon što je maturirao na privatnoj "Ecole Alsacienne", gdje se već šestogodišnjaci pripremaju za sjajne karijere, Atal je studirao na elitnom univerzitetu "Sciences Po". I prije magistriranja, sa 23 godine postao najmlađi savjetnik u vladi, sa 25 je zamjenik gradonačelnika Vanvesa, zatim poslanik, sa 28 najmlađi državni sekretar, sa 29 portparol stranke, sa 31 godinu portparol vlade, sa 33 ministar.

Kao i Makron, i Atal je svoju političku karijeru započeo kod socijalista, gdje je bio jedan od pristalica Dominika Štraus-Kana, koji je bio velika nada ekonomski liberalne ljevice sve do "Afere Sofitel" i političkog pada. Iz ovog kruga je nastala grupa mladih, ambicioznih ljudi koji su činili jezgro moći oko predsjednika, na početku Makronovog mandata.

Zajedno sa svojim životnim partnerom Stefanom Sežurneom, koji je savjetovao Makrona dok je bio ministar privrede, a sada je član Evropskog Parlamenta i šef poslaničkog kluba Rene, Atal je "par u srcu moći", kako je ovu kombinaciju nazvao "Le Monde" prije dvije godine uz konstataciju da se radi o "nečuvenoj konstelaciji" u istoriji Francuske Republike: "jedan ljepotan šapuće na uvo predsjedniku a drugi govori u ime vlade".

Atal po mnogo čemu podsjeća na Makrona. Sa njim dijeli ljubav prema verbalnoj borbi, ima fotografsko pamćenje i gotovo neljudski radni kapacitet uparen sa malom potrebom za snom. U jednom pogledu, međutim, mogao bi da nadmaši svoj uzor: kada se održe sledeći predsednički izbori 2027. godine, Atal će imati samo 38 godina: biće mlađi od Makrona, koji je sa 39 godina izabran za predsednika.

Kao ministar budžeta, Atal je bio glasni branitelj srednje klase. On zna da će upravo ova velika grupa stanovništva odlučiti pobjednika na sljedećim izborima. Ako Marina Le Pen uspije da pridobije srednju klasu, ona će biti sljedeći predsjednik, tako kaže u svojoj analizi Atal. Zabranom "abaje" on skreće vodu sa vodenice desne populistice Le Pen na svoju. "Među francuskim političarima ima onih koji imaju osjećaj za ovu zemlju i onih drugih, koji ga nemaju", kaže Atal. On očigledno pripada ovima prvima.

