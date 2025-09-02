Francuska priprema vodiče za preživljavanje: Svi se spremaju za najgori scenario

Francuske bolnice spremaju upozorenje da se do marta 2026. pripreme za "veliko vojno angažovanje".

Francuske bolnice primile su upozorenje da se do marta 2026. godine priprema za "veliko vojno angažovanje". Iako je vijest prvo objavio satirični nedjeljnik Le Kanar anšene, informaciju je kasnije potvrdila i ministarka zdravlja Ketrin Votren.

U dopisu, koji je francusko Ministarstvo zdravlja poslalo još u julu, navodi se kako bolnicemoraju biti spremne za potencijalno "veliko vojno raspoređivanje". Od zdravstvenih ustanova se traži da obezbijede kapacitete za liječenje ranjenih francuskih i stranih vojnika, s mogućnošću zbrinjavanja između 10.000 i 15.000 ljudi u periodu do 180 dana.

U sklopu planiranja spominje se i uspostavljanje medicinskih sabirnih mjesta u blizini luka i aerodroma kako bi se omogućio brzi transport vojnika.

Umanjene zabrinutosti zbog standardne procedure

Ministarka Votren umanjila je zabrinutost, ističući kako se radi o standardnoj proceduri.

"Sasvim je normalno da zemlja predviđa krize i njihove posljedice. To je dio predviđanja, baš kao i strateško gomilanje zaliha", izjavila je. Dodala je i podsjetnik na prethodna iskustva.

"Nisam još bila na dužnosti kada je izbila pandemija kovida-19, ali nemojmo zaboraviti da smo tada bili bez riječi da opišemo koliko je zemlja bila nespremna", navela je ministarka.

"Vodič za preživljavanje"

Ova mjera dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Francuska izdala "vodiče za preživljavanje". Priručnik na 20 stranica sadrži 63 savjeta o tome kako se građani mogu zaštititi od oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, industrijskih nesreća i nuklearnih prijetnji.

Vlada insistira da priručnik nije objavljen zbog prijetnje Vladimira Putina, već da je u pripremi od 2022. godine kao odgovor na lekcije naučene tokom pandemije.

Uprkos tome, priručnik nudi savjete o postupanju u slučaju nuklearnog napada i o pridruživanju lokalnim odbrambenim snagama. Francuski list Le Figaro navodi kako bi objava mogla sugerisati da Francuska "reaguje na nestabilnu međunarodnu situaciju". U skladu s tim, Francuska je, poput Ujedinjenog Kraljevstva, sa 2 na 3 do 3,5 odsto BDP-a.

