Muškarac vikao "Allahu Akbar" i ranio četiri osobe, pa ubijen: Jezive scene u Marselju (Video)

Muškarac vikao "Allahu Akbar" i ranio četiri osobe, pa ubijen: Jezive scene u Marselju (Video)

0

Tunižanin pod sudskim nadzorom napao je nožem četiri osobe u hotelu u centru Marselja zbog spora oko neplaćene kirije, tri žrtve su u kritičnom stanju. Policija ga je ubila nakon što je prijetio i uzvikivao vjerske parole.

Muškarac ranio četiri osobe nožem u Marselju Izvor: x/printscreen

Napadač, Tunižanin pod sudskim nadzorom, napao je najmanje četiri osobe u hotelu u centru grada prije nego što su ga ubili policajci kojima je prijetio, javlja Le Figaro.

Muškarac je povrijedio više osoba nožem prije nego što su ga ovog utorka popodne u centru Marselja neutralisale policijske službe.

Prema informacijama francuskog lista, spor je izbio između napadača i osoblja hotela u kojem više nije plaćao kiriju.

Osumnjičeni, državljanin Tunisa pod sudskim nadzorom sa zabranom nošenja oružja, prema izvoru bliskom istrazi, napao je četiri osobe, među kojima i menadžera hotela, kao i jednog klijenta, prije nego što je izašao na ulicu i zaprijetio pripadnicima granične policije.

Ovi posljednji su prvo upotrijebili elektrošoker (PIE), prije nego što su muškarca neutralisali mecima dok je recitovao suru iz Kurana.

Prema jednom izvoru, tri žrtve se trenutno nalaze u stanju apsolutne hitnosti, dok je četvrta u relativnoj hitnosti.

Sve su povrijeđene dugim nožem i zbrinute od strane hitne pomoći.

Disclose.TV, koji je objavio i video ovog strašnog događaja, javlja da je napadač uzvikivao "Alahu Akbar".

(Telegraf/MONDO)

