Poznati biciklista i putopisac napadnut u Foči (VIDEO)

Svjetski poznati biciklista i putopisac Liam Garner, koji na Instagramu okuplja gotovo pola miliona pratilaca, doživio je neprijatno iskustvo na samom kraju svog boravka u Bosni i Hercegovini – napadnut je u Foči.
Kako prenosi Avaz, Garner se zahvalio svima koji su mu uputili poruke podrške.
„Dobijam na hiljade poruka. Volio bih svima odgovoriti. Hvala vam. Sada sam dobro i siguran sam“, poručio je.
Podsjetimo, Garner je ranije objavio da je opljačkan i napadnut od strane više muškaraca.
„Grupa tipova se zaustavila pored mene i napala me, ali sam uspio vratiti svoje stvari i, srećom, dobio snimak njihovih lica i registarskih tablica. Trenutno pokušavam podnijeti prijavu policiji“, napisao je u Instagram priči, što je šokiralo mnoge njegove pratioce.
(MONDO/AVAZ)