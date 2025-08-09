logo
Oglasila se policija: Kod Tjentišta poginuo motociklista iz Trebinja

Autor Dušan Volaš
0

Motociklista čiji su inicijali V.S. iz Trebinja poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu Suha, saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 13.30 časova učestvovali su automobil "tojota" kojim je upravljao državljanin Mađarske i motocikl "jamaha" kojim je upravljao V.S.

Uviđajem, koji su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča, rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

Tagovi

Foča saobraćajna nesreća

