Oglasila se policija: Kod Tjentišta poginuo motociklista iz Trebinja

Motociklista čiji su inicijali V.S. iz Trebinja poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu Suha, saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 13.30 časova učestvovali su automobil "tojota" kojim je upravljao državljanin Mađarske i motocikl "jamaha" kojim je upravljao V.S.

Uviđajem, koji su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča, rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.