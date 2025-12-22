Sindikat zdravstva RS traži veće plate, Vlada poručuje da su primanja već povećana

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS traži povećanje plata i cijene rada na 200 KM, dok Vlada RS navodi da su plate zdravstvenim radnicima već povećane i da se vodi kontinuiran socijalni dijalog.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predstavnici Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske poručili su da ostaju pri zahtjevima za povećanje plata i cijene rada na 200 KM, upozoravajući da zdravstveni radnici u novu godinu ulaze bez poboljšanja materijalnog statusa, dok iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS navode da su primanja već povećavana, da su unaprijeđena prava kroz kolektivni ugovor i da je socijalni dijalog sa sindikatima kontinuiran.

Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Miloš Purković izjavio je da ova sindikalna organizacija ostaje pri zahtjevima za povećanje plata zdravstvenim radnicima, te da cijena rada bude povećana na 200 KM.

Purković je, nakon sjednice Republičkog odbora Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, održane u Banjaluci, rekao da zdravstveni radnici u narednu godinu ulaze bez bilo kakvog unapređenja svog materijalnog statusa.

On je istakao da je jedan od zaključaka sa današnje sjednice zahtjev za sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, kao i zahtjev za smjenu resornog ministra.

"Mi ćemo nadalje, u zakonskim okvirima, koristiti sva svoja prava zarad samo jednog cilja, a to je poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih radnika. Poštujemo legalitet i legitimitet Vlade i cilj nam je da pokušamo postići dogovor", rekao je Purković.

Povodom danas održane sjednice Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske i javnih istupa predstavnika ovog sindikata, oglasilo se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

"Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dužno je da ukaže na nekoliko činjenica. Samo u ovoj godini plate svim zaposlenim radnicima u zdravstvu povećane su za 10 odsto od aprila, po stupanju na snagu novog Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, a kada su povećanje plata dobili i ostali budžetski korisnici. Prethodno su, međutim, od 1. januara 2025. godine, povećane plate svim medicinskim sestrama/tehničarima u neto iznosu od 100 KM, a upravo na osnovu inicijative sindikata u oblasti zdravstva", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Iz Ministarstva podsjećaju da je u ovoj godini potpisan i Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, na period od tri godine, među čijim potpisnicima je i Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske.

"Ovim Posebnim kolektivnim ugovorom dodatno su unapređena prava radnika u zdravstvu u Republici Srpskoj. Među značajnim odredbama ugovora jeste novo pravo na uvećanje neto plate do 25 odsto za zdravstvene radnike u domovima zdravlja u izrazito nerazvijenim opštinama, imajući u vidu potrebu da se i u najmanjim sredinama obezbijedi dostupnost zdravstvene zaštite za stanovništvo", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su stalni napori i aktivnosti Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i zdravstvenog sistema usmjereni na pronalaženje dugoročnih rješenja za stabilnost zdravstvenog sistema i poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih, uz uvažavanje socijalnih partnera.

"Plate zaposlenih u zdravstvu povećavaju se uvijek kada i svim ostalim budžetskim korisnicima, a u skladu sa mogućnostima, i izvan tog okvira", ističe se u saopštenju.

U saopštenju se navodi i da je došlo do značajnog rasta izdvajanja za plate u zdravstvenom sektoru.

"O povećanjima izdvajanja za plate zaposlenih u zdravstvenom sektoru najbolje govori podatak da je 2018. godine ukupan mjesečni iznos koji se izdvajao za plate u zdravstvu bio oko 24 miliona KM, dok je od 2025. godine taj iznos oko 48 miliona KM. Takođe, primanja u svim zdravstvenim ustanovama su redovna i izmiruju se tekuće obaveze", navodi Ministarstvo.

Podsjećaju i da su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite obezbijedili oko 140 miliona KM za izmirenje zaostalih poreskih obaveza, obaveza prema Fondu zdravstvenog osiguranja, kao i prema zaposlenima u javnim zdravstvenim ustanovama – bolnicama i domovima zdravlja u Republici Srpskoj.

"Time je, prije svega, omogućeno zaposlenima u ovim ustanovama da ostvare svoja prava", dodaje se u saopštenju.

Na kraju se ističe da je tokom mandata ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića uspostavljen redovan socijalni dijalog.

"Uprkos oštrim tonovima koji su danas izrečeni, dužni smo da napomenemo da je upravo za vrijeme mandata ministra Alena Šeranića uspostavljen redovan socijalni dijalog, a razgovori ovog Ministarstva sa sindikatima doprinijeli su stvaranju partnerskih odnosa i dali aktivnu ulogu sindikatima kod kreiranja svih ključnih politika i planova u zdravstvenom sistemu", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.