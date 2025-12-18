Ministarstvo radi na širenju prava roditelja-njegovatelja u Srpskoj: Novo pravo na posebnu njegu nakon 30. godine

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS radi na sistemskim rješenjima koja će proširiti obim prava za roditelje-njegovatelje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

To, kako su naveli, podrazumijeva, između ostalog, izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kojima bi se predvidjelo novo pravo na posebnu njegu za osobe starije od 30 godina.

"Svjesni činjenice da je teško dosegnuti nivo stoodstotnog ispunjenja svih očekivanja, stav struke je da se za korisnike koji navrše 30 godina, a do tada su njihovi roditelji/staratelji ostvarivali pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju u okviru sistema dječije zaštite rješenje pronađe u okviru sistema socijalne zaštite jer se lice preko 30 godina života ne može smatrati djetetom", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite navode da su u prethodnom periodu analizirali mogućnosti sistemskog unapređenja prava iz oblasti dječije i socijalne zaštite, na način da se izađe u susret većim obuhvatom korisnika prava.

"Strategija socijalne zaštite Republike Srpske za period od 2023. do 2029. godine predviđa upravo razvoj novih i unapređenje kvaliteta postojećih usluga, uz bolje ciljanje potreba korisnika u sistemu socijalne zaštite, te analizu stanja radi pokretanja procesa koji se odnosi na uvođenje novih prava u Zakon o socijalnoj zaštiti", navedeno je u saopštenju.

Za korisnike koji nisu ostvarili pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, iz razloga što njihova djeca ne ispunjavaju uslov potrebe za posebnom njegom, predviđeno je da se u Zakonu o socijalnoj zaštiti uvede nova kategorija korisnika kod postojećeg prava podrška na izjednačavanje mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Planirano je i redefinisanje načina utvrđivanja funkcionalnog stanja odraslih, kao i načina procjene potreba i usmjeravanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Iz resornog minsitarstva podsjećaju da je uz podršku UNICEF-a u BiH, već pokrenuta reforma sistema procjene djece/lica sa smetnjama u razvoju u Republici Srpskoj u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja, da bi se dosadašnji način procjene dopunio, te dobila kompletnija slika funkcionisanja djeteta, njegovih potencijala, sposobnosti, potreba i interesa u odnosu na okruženje u kojem dijete živi.

Nakon analize rezultata pilot projekta, koji je u završnoj fazi, namjera je da se izmjenama regulative ovaj reformski pristup u procjeni uvede u sistem dječije i socijalne zaštite, te omogući pravičnija dodjela prava, u smislu realne funkcionalnosti lica i njihovih stvarnih potreba, a ne isključivo medicinskih nalaza i procjena zdravstvenih komisija.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite opredijeljeno je, kako se navodi, za sistemsko uspostavljanje centra koji će pružati specijalističke socijalne usluge – tretmani logopeda, defektologa, psihologa i slično, te dalje širenje usluga, a što je predviđeno i Strategijom socijalne zaštite Republike Srpske za period 2023-2029. godine.

Tome je upravo, a na prijedlog ovog ministarstva, posvećena i ovogodišnja humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima".

(Srna)