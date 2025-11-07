Neupućeni premijer Minić: Ima volje, ali nema informacije; iz Udruženja "Glas tišine" kažu da ih niko nije kontaktirao

Udruženje "Glas tišine" reagovalo je na izjavu premijera Republike Srpske Save Minića, koji je najavio da Vlada "radi na rješenju problema roditelja-njegovatelja".

Iz udruženja poručuju da pozdravljaju interesovanje, ali podsjećaju da su inicijativu za zakonsko rješenje predali još prije četiri mjeseca — i da ih od tada niko iz institucija nije kontaktirao.

"Zahvaljujemo na iskrenom interesovanju za probleme roditelja-njegovatelja. Ipak, želimo podsjetiti da smo inicijativu za zakonska rješenja statusa roditelja-njegovatelja predali Narodnoj skupštini RS prije četiri mjeseca, organizovali smo i dva mirna protesta na Trgu Krajine upravo s ciljem da ukažemo na težinu situacije u kojoj se naše porodice nalaze", navodi se u odgovoru udruženja.

Iz "Glasa tišine" dodaju da ih iznenađuje što do sada nisu bili pozvani ni na jedan razgovor, niti ih je iko iz institucija kontaktirao.

"Mi i dalje stojimo otvoreni za dijalog i spremni smo da zajedno dođemo do pravednog i trajnog rješenja. Vjerujemo da će se najavljena spremnost za razgovor uskoro pretočiti u konkretne korake i sastanke sa predstavnicima naših porodica", zaključuju iz udruženja.

Roditelji-njegovatelji u Republici Srpskoj već godinama traže sistemsko rješenje koje bi im omogućilo finansijsku i socijalnu sigurnost, s obzirom na to da su zbog brige o teško oboljeloj djeci ili odraslim članovima porodice uglavnom spriječeni da rade.

"Apsolutno smo svjesni njihovog problema i veoma brzo će biti zakonsko rješenje. Do te mjere sam uključen zajedno sa svojim kabinetom da tačno znamo koji su problemi, gdje smo imali veoma loša zakonska rješenja", rekao je Minić.

Rekao, i na tome je ostalo.